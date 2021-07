Robot desarrollado por ingenieros del MIT ayuda a personas con movilidad reducida a vestirse

La unión entre máquina y humanos cada días es más cercana. Y lo bueno es que cada cierto tiempo se encuentran desarrollos beneficiosos para personas con discapacidades o movilidad reducida. Como el reciente robot que desarrollaron científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Este dispositivo ayuda a vestirse a aquellas personas que tengan problemas para manipular sus extremidades con normalidad.

Este tipo de robot ya se había desarrollado antes, reseña Engadget. Sin embargo, lo que no garantizaba su éxito era que se había desarrollado con la intención de no chocar con el cuerpo de la persona a la que estaba asistiendo. Esta característica en específico era la que no convertía al proyecto en un éxito rotundo y ahora que encontraron solucionarlo explican por qué.

Una persona vistiendo a otra es un proceso fácil en comparación a qué lo haga un robot. La persona sabe por instinto como se mueve otro ser humano; la forma en como mueve un brazo, lo dobla. Y el mismo proceso pasa con las piernas o la cabeza. Entonces por instinto propio de nuestra programación mental, se conocen esos movimientos.

Sin embargo, en el caso del robot, este tendría que aprender desde cero. Y al no ver la forma como reacciona un humano a su trabajo, se termina congelando y no avanza en su función. Explica el portal citado, que “ahora, los científicos del MIT CSAIL han desarrollado un algoritmo que logra un equilibrio al permitir impactos no dañinos en lugar de no permitir ningún impacto como antes”.

Impactos seguros del robot

El estudio fue dirigido por el estudiante de doctorado del CSAIL del MIT, Shen Li. Este desarrolló el algoritmo que permite al robot impactar de forma segura y no dañina con la persona a la que está vistiendo.

“Desarrollamos algoritmos para prevenir daños físicos sin afectar innecesariamente la eficiencia de la tarea es un desafío crítico. Al permitir que los robots tengan un impacto no dañino con los humanos, nuestro método puede encontrar trayectorias robóticas eficientes para vestir al humano con una garantía de seguridad”, dijo Shen Li, Según Engadget.

Por su parte, Zackory Erickson de la Universidad Carnegie Mellon, también involucrado en el proyecto, explicó que varios de los primeros experimentos se ejecutaron con la persona realizando otra actividad. “Este enfoque multifacético combina la teoría de conjuntos, las restricciones de seguridad conscientes de los humanos, la predicción del movimiento humano y el control de retroalimentación para una interacción segura entre humanos y robots”, dijo Erickson.

Continuó: “Esta investigación podría potencialmente aplicarse a una amplia variedad de escenarios de robótica de asistencia, hacia el objetivo final de permitir que los robots brinden asistencia física más segura a las personas con discapacidades”. Por ahora el proyecto se encuentra en la primera fase de experimentos. No obstante, ya arroja resultados interesantes como para empezar a aplicar y desarrollar las mejoras.