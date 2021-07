Rick y Morty: ¿Realmente Estados Unidos inventó la tarta de manzana y los láser?

El nuevo episodio de Rick y Morty de la quinta temporada nos presenta una muy graciosa aventura llena de muerte y destrucción ocasionada por los deseos carnales de Morty, llevando al par de aventureros a hacer equipo con el Presidente de los Estados Unidos una vez más y, además, podemos ver a un par sorpresas al final que podrían cambiar todo.

Pero hay un diálogo que Morty dice que nos hace preguntarnos el origen de dos cosas en específico: las tartas de manzana y los láser, un par de cosas que Morty asegura, fueron creados en suelo americano. ¿Qué tan cierto es esto?

Solo que antes de continuar con esto, cabe mencionar que no daremos spoilers sobre el nuevo episodios, más que aquel que ya dijimos de Morty, pero no te preocupes, pues no es un diálogo realmente importante en el episodio.

El origen de la tarta de manzana de Rick y Morty

Empecemos por aquí, pues no hay nada mejor que una buena rebanada de tarta de manzana acompañada de una taza de chocolate caliente, o la bebida con la que quieras acompañarla.

Lo curioso es que, a pesar de que es un platillo tradicional de Estados Unidos, una de las piezas fundamentales de todas sus tradiciones culinarias (postres, cumpleaños, navidad, día de acción de gracias, etc), la primera tarta de manzana no tiene origen en territorio norteamericano, sino que viene justamente del reino unido.

La receta más antigua registrada de la tarta de manzana data del año 1381 y fue escrita en Inglaterra por el poeta y autor Geoffrey Chaucer. La receta contiene manzanas, peras, higos, pasas y la clásica cubierta de las tartas, pero sorpresivamente no contiene rastro de azúcar.

Así que Morty se equivocó al decir que las tartas de manzana fueron creadas en Estados Unidos. Aunque aún se puede redimir con los láser, vayamos a ver su origen.

Vía.

El origen de los láser

Ahora vayamos con algo completamente distinto, pues el láser es una importante pieza de tecnología que nos ha hecho la vida más fácil en muchos sentidos, tanto como en el ámbito de educación como en el de investigación científica. Claro, también funciona para poder jugar con nuestros gatos y hacerlos perseguir la luz del láser por todos lados.

Y aunque en este caso parece que Morty podría tener razón en cuando a su lugar de origen y creación, la realidad tampoco es la que nos dice el nieto de Rick, pues el láser no se inventó en Estados Unidos, bueno, al menos sus principios anteriores. Pues el dispositivo como tal, el primer láser de todos, fue creado en suelo norteamericano.

Mientras que los principios del láser surgieron de la mente del mismísimo Albert Einstein en 1915, no fue sino hasta los años 50 que se pudo ver este por primera vez algo similar a un láser funcional, solo que sus principios eran completamente distintos y este incluso se llamaba Maser, no Laser.

La principal diferencia entre estos dos dispositivos radica en que el Maser produce un haz coherente de microondas, de ahí es que su nombre empiece con M.

Fue ya en los años 60 que Theodore Harold Maiman creó y patentó el primer láser de la historia, el cual funciona con algunos principios similares a los del Maser, pero este producía un impulso de luz coherente. De ahí que su nombre empiece con L.

Es decir, Morty estuvo solamente un 50% en lo cierto durante su inspirador discurso con el presidente, aunque seguramente él no sabía nada sobre esto. Seguramente acertó de pura suerte, pero aún así hay que darle algo de mérito a este. Ya queremos ver qué más viene en Rick y Morty.