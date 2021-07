Review de los audífonos AfterShokz OpenComm: conducción ósea, liviandad y comodidad

No somos ajenos al trabajo que ha hecho AfterShokz en el mundo de los audífonos con conducción ósea, y en un mundo donde las telellamadas están a la orden del día y consumen gran parte de nuestros tiempo, tener una opción tan increíblemente cómoda como los OpenComm es una bendición.

Si antes habíamos disfrutado sus primeras apuestas y a posterior probado unos que fueran “a prueba de todo”, ahora hace todo el sentido tener algo pensado bajo esa misma filosofía pero para el teletrabajo.

Así funcionan los OpenComm

En vez de tener un auricular metido en el canal auditivo, aquí tienes dos pequeños “pads” pegados a la parte alta de la mandíbula, lo que transfiere las ondas sonoras por tu cráneo, pudiendo escuchar fuerte y claro, pero teniendo libres tus oídos para estar atento a tu alrededor.

Botón de pausa y reproducción adelante, botones de volumen atrás.

Esto, en contexto de una telellamada, es particularmente útil si necesitas escuchar el timbre, el teléfono, tu bebé, una mascota, o lo que sea tu necesidad.

Lo anterior es uno de los valores agregados más marcados, pero para mí lo más importante ha sido no sufrir la fatiga de llevar audífonos por largos períodos de tiempo, ya sean over ear o in ear, que a la larga siempre cansan.

Los Opencomm son muy ligeros y cuando los tienes alrededor de tu cabeza casi ni se sienten. He podido estar horas y horas sin ese dolor que terminaba sintiendo.

Otra cosa que sorprende y que no me esperaba es la calidad de audio del micrófono. Su capacidad de bloquear ruido ajeno a tu voz es fantástica, aunque a veces un poco agresiva. Por un lado si pasan la aspiradora cerca, del otro casi no la escuchan, pero por otro lado si no está bien posicionado, si no hablas claro puede “mutearte”. De que es bueno, es bueno. Quizás demasiado.

Hay algo que por la naturaleza de la tecnología de los audífonos AfterShokz no han podido mejorar tanto, la calidad de sonido. A pesar de que se puede escuchar música perfectamente, no es una experiencia tan rica como con unos audífonos comunes. Aún así, para llamadas son perfectos y los OpenComm están pensados para eso.

Vienen con un elegante case de regalo.

Su conectividad Bluetooth es muy estable, lo que se agradece, con una autonomía que te puede durar fácil unos 5 días de trabajo, aunque depende de cuánto rato los lleves puesto fuera de las telellamadas, y sí, te puedes olvidar que los traes, suele suceder. Me hubiera gustado que el cargador fuera USB-C en vez de uno propietario con imanes, pero puedo vivir con ello.

Si ponemos en una balanza lo positivo y lo no tan bueno, el balance final entrega un producto muy innovador y bien pensado, que será un regalo caído del cielo para los que pasan su tiempo en reuniones virtuales.

En Chile, la tienda Blustore los distribuye de manera oficial y cuestan CLP $139.990 en oferta. También están disponibles en las principales tiendas del retail.