ÍCONOS / Reebok Alien Stomper, ¿de qué planeta viniste?

Con el protagonismo de Sigourney Weaver, Alien hizo historia por su cruda historia sobre la presencia de un extraterrestre en una nave espacial. A la película de 1979 le sucedió una de 1986, donde se inmortalizaron unas Reebok: la Alien Stomper.

Ellen Ripley, el aguerrido personaje interpretado por Weaver, calzaba unas Stomper en Aliens, la secuela lanzada en 1986.

El modelo inmortalizado por Aliens

Como con otras películas de culto, como Do the Right Thing (Jordan) y Back to the Future (MAG), Aliens sirvió para convertir en ÍCONOS las Reebok Alien Stomper.

Era un modelo de corte alto, predominantemente gris, con la lengüeta en rojo y el velcro en negro. Sus suelas eran grises y rojas, con hoyos en el empeine. Sobre el área destinada a los cordones, un protector.

Tuan Le fue el diseñador de estas zapatillas que le dieron (si se podía) mayor carácter a la dura Ripley. En una entrevista con Highsnobiety contó cómo surgió la idea de los Alien Stomper.

“Me describieron la última escena de la película, cuando Sigourney Weaver lucha contra el extraterrestre y ambos fueron absorbidos por la esclusa de aire”, rememora Le. “Ella estaba colgando de por vida y los extraterrestres estaban colgados de sus zapatos. El zapato tuvo que salir lentamente de sus pies para que el extraterrestre fuera aspirado al espacio exterior. Ese fue el requisito basado en el guion que me leyeron”.

El Stomper se fabricó a partir del molde del Reebok BB 5600, pero con varios cambios que implementó Le. No le hablaron sobre colores o estilos. Solo que el zapato tenía que salirse. Y allí llegó la idea del velcro.

“Me fui con esa dirección. Básicamente, cualquier cosa que quería hacer con correas de velcro que le permitieran ser aspirada al espacio fácilmente. Eso fue todo”, apuntó.

“Reebok estaba abriendo camino y pensando fuera de la caja”, señala Le. “Estábamos creando nuevos looks y categorías para la industria de la moda”.

Los relanzamientos del Reebok Alien Stomper

En 1986 hubo un primer relanzamiento, pasados 30 años de Aliens. Constituyeron un gran éxito de ventas, pero con una crítica muy válida: no comercializaron tallas de mujeres… y la protagonista de la saga es una mujer.

En 2019, hubo un tributo por el 40 aniversario de la primera película, también protagonizada por Weaver pero dirigida por Ridley Scott.

Chris Hill fue el encargado de adaptar las zapatillas a los nuevos tiempos.

“Cuando lo compras”, narra Hill, “se supone que sientes que acabas de encontrar este prototipo del zapato 40 años después que estaba en el barco, por eso está envejecido y amarillenta”.

Sumó muchos detalles de la película, como insignias y el logotipo de la corporación Weyland-Yutani, sin la D que se agregó en la versión Aliens (1986).

Sobre los cambios, Hill agregó:

“No hay una etiqueta de lengua en él, la caja de la ventana lateral que dice que Reebok está en rojo, originalmente era negro y los materiales en sí los actualicé. La versión original tenía los materiales antiguos y estos son mucho más premium de cuero casi envejecido, con un tratamiento vintage”.

“La unión roja se cambió, la lengua tiene una grieta sutil y los materiales están envejecidos. Una vez que comparas los dos, el nuevo es mucho más premium, es un zapato de calidad”.

Luego vendrían las Bishop Alien Stomper y las Bug Stomper, modelos distintos basados en el Alien Stomper. Un verdadero ícono que se quedó en el corazón de los fanáticos de Alien.