Ahora podrás recuperar la contraseña en iOS 15 con la ayuda de un amigo

La versión iOS 15 para iPhone permitirá al usuario poder recuperar la contraseña con la ayuda de un amigo o familiar.

La última actualización del sistema operativo de iPhone quiere que sus usuarios tengan la posibilidad de poder acceder a su contraseña con la ayuda de alguien de mucha confianza.

iOS 15 llegará en septiembre de este año y una de sus principales novedades estará una nueva forma de recuperar la Apple ID.

A todos en algún momento se les habrá olvidado la ID de su iPhone, es por eso que ahora el sistema operativo iOS 15 incluirá una nueva manera de recuperar la contraseña en caso de que el usuario la olvide.

Seguramente en varias ocasiones se te ha olvidado tu Apple ID porque no la usas con frecuencia o porque quizás solo la has ingresado una vez y seguramente has olvidado el lugar donde lo tienes anotado.

Que se te olvide la Apple ID puede convertirse en un problema, porque cuando un usuario falla 3 veces al intentar ingresar la contraseña, Apple automáticamente bloqueará el acceso a la cuenta.

Cuando eso ocurre es necesario ponerse en contacto con el soporte de Apple para lograr acceder nuevamente a la cuenta. Pero ahora con iOS 15 se incluirá una función llamada Recuperación de cuenta.

Cómo recuperar la contraseña con la ayuda de un amigo en iOS 15

Esta funcion le permitirá al usuario poder llamar un familiar o un amigo de confianza para que otorgue un código especial que habrá que recibido para desbloquear la cuenta y así restablecer la contraseña.

Para agregar un contacto de confianza necesitas ir a la configuración de iPhone y luego vas a tocar sobre tu nombre para acceder a la cuenta, después seleccionas “contraseña y seguridades”, luego en la opción “agregar contactos de recuperación”.

Algo a tener en cuenta es que para agregar un contacto se necesitan algunos requisitos. El primero es que debe ser mayor de 13 años y poseer un iPhone, con un Android no funciona.

Es recomendable que aquí selecciones personas de tu confianza porque esto podría convertirse en un problema en el futuro si agregas a alguien con el que no tendrás contacto luego.