Vacunación en México: ¿Qué es la postración?

Actualmente la vacunación contra el COVID-19 se ha comenzado a realizar en más sectores de la población en México, llegando a más adultos y, con eso, logrando que se encuentren más protegidos.

El problema es que al momento de hacer el registro se nos hace una pregunta muy importante, una que no muchos saben lo que significa, en especial porque es un término médico que se usa pocas veces: la postración.

Muchas veces, incluso buscar el término en Google no ayuda mucho, pues las descripciones de esta palabra no son del todo claras.

1.- Acción de postrar o postrarse.

“la postración de los bizantinos y bárbaros ante el emperador” 2.- Estado de abatimiento o decaimiento en que se encuentra una persona por causa de una enfermedad o un sentimiento de gran tristeza.

“mostraban un estado de postración acorde con unos cuarenta grados de fiebre”

Aunque nos podemos dar un pequeña idea de qué es esto, la verdad es que no nos resuelve la duda del todo, así que veamos lo que puede ser considerado postración y la importancia que tiene a la hora de registrarse para la vacuna en México.

Postración: su significado

Ya sea por una fuerte enfermedad o por razones anémicas (sentimentales) un ser humano puede encontrarse en estado de postración. Esto hace que la persona en cuestión sea incapaz de moverse por su cuenta gracias a la falta de fuerzas o por su estado de animo.

Un buen ejemplo de esto es cuando alguien sufre de alguna infección, lo que hace que se encuentre con “cuerpo cortado” y calentura, haciendo que moverse por su cuenta sea casi imposible y, además, peligroso. Pues hay casos en donde la persona enferma no puede siquiera ponerse en pie gracias a la falta de fuerzas en sus piernas.

Esto también incluye a personas que hayan tenido algún tipo de accidente que las obligue a permanecer en cama por la recuperación o el dolor que causa esto.

El Diccionario del Español de México lo describe de la siguiente manera:

“Gran agotamiento que sufre una persona a causa de una enfermedad o una depresión.”

Así que si te encuentras físicamente agotado y no eres capaz de levantarte de cama sin ayuda, o no puedes levantarte de cama por el bien tu salud, quiere decir que te encuentras en estado de postración.

¿Cuándo no aplica?

Si te encuentras agotado pero eres perfectamente capaz de moverte por tu cuenta, entonces no cuenta como postración. De la misma manera, si no estás diagnosticado con depresión o con depresión paralizante, entonces es muy probable que no padezcas de esto.

En caso de que te encuentres enfermo pero seas capaz de desplazarte con tu cuenta, entonces tampoco debería haber señales de postración alguna.

Básicamente es tan sencillo como ser honesto contigo mismo y saber si es que tu situación física y mental te permite o no moverte por la ciudad por tu cuenta. En caso de que no seas capaz de hacerlo, entonces es importante que avises a la autoridades de México, pues de lo contrario podrías perder tu oportunidad de vacunarte cuando te toca.

De igual manera, si conoces a alguien, mayormente adultos mayores que no usen Internet que puedan encontrarse en esta situación, es importante que los ayudes a reportar su situación.

Es importante que todos nos apoyemos para que la vacunación sea pronta y sin problemas, todo esto para que la población se encuentre mucho más segura frente a este problema que seguimos viviendo, pues el COVID-19 sigue muy fuerte y la pandemia no ha terminado. Es por eso que no debemos bajar la guardia y nos debemos proteger con cubrebocas, lavarnos muy bien las manos y evitar grandes acumulaciones de personas.