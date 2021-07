Peces dorados gigantes se apoderan de un lago en Minnesota y alteran el ecosistema

Cualquier persona con algo de sentido común podría pensar que liberar una especie sería beneficioso para el animal y para la naturaleza. Sin embargo no es así. Este proceso se debe llevar a cabo por expertos que estudian las consecuencias de estas acciones. De hecho, en la actualidad las autoridades ambientales tienen un problema de tamaño mayor con un grupo de peces dorados. Los mismos se están apoderando de un lago estadounidense y alteran el ecosistema.

De acuerdo con el Daily Mail, la eventualidad se registra en un lago de la ciudad de Burnsville, en Minnesota (Estados Unidos). A varios habitantes de esta localidad se les ocurrió liberar un pequeño pececito que quizás compraron en la tienda de mascotas. Pero esto se convirtió en un problema para el reservorio de agua, pues altera el ecosistema.

Y cómo decíamos al principio: la lógica podría indicar, para quienes no conocen del tema, que un animal en un hábitat natural, es positivo para todos. Pero la realidad es otra. Una especie en el lugar errado causa una serie de problemas que se van generando en bloques y podría terminar con una catástrofe para otros ejemplares.

Explica el portal citado que los peces dorados, como mascotas en pequeños acuarios, no crecen más de 2 pulgadas, aproximadamente. Pero, cuando cuentan con amplios territorios de agua y acceso a otro tipo de alimentos propios de la naturaleza, crecen muchísimo más.

Las autoridades locales advierten que han encontrado peces dorados del tamaño de una pelota de fútbol americano.

A través de un posteo en la cuenta de Twitter oficial de la ciudad, hicieron un llamado a que no liberen los peces en el Lago Keller. Y explican que “crecen más de lo que cree y contribuyen a la mala calidad del agua al limpiar los sedimentos del fondo y arrancar las plantas”.

