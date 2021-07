Ni un zurdazo de Roberto Carlos puede con el Nokia XR20: mira el video

Nokia presentó su modelo XR20 y contó con el legendario Roberto Carlos para probarlo. Dueño de una zurda dinamitera, el exdefensor brasileño del Real Madrid se unió a la campeona mundial freestyle, Lisa Zimouche, en una sesión de películar.

El antiguo lateral izquierdo remató a balonazos al Nokia XR20, mientras que Zimouche le daba toques constantes.

¿El Nokia cómo quedó? Como si nada le hubiese ocurrido.

Roberto Carlos incluso recreó su potente tiro libre en el amistoso contra Francia, con el efecto “banana”, dejando en uno de los postes el Nokia XR20.

No le pasó nada. Increíble.

Un teléfono “a prueba de vida”

Y es que este nuevo teléfono inteligente está hecho “a prueba de vida”, con resistencia de grado militar. Posee, además, cuatro años de actualizaciones de seguridad mensuales, actualizaciones de software por hasta tres años y tecnología 5G.

“Me pidieron que recreara mi tiro libre del ´97 muchas veces durante los últimos veinte años, pero nunca de esta manera, así que tuve que aceptar el desafío”, contó Roberto Carlos.

“Seguramente un teléfono móvil no podría sobrevivir a la ira de una pelota de fútbol. No pensé que el Nokia XR20 resistiría el poder de mi patada”, sonrió. “Puede que ya no sea profesional, pero sé que todavía tengo un gran impacto, así que fue un resultado impresionante”.

La pantalla del Nokia XR20 está hecha con Gorilla Glass Victus: es cuatro veces más resistente a los rasguños que los teléfonos de la competencia. Además, su diseño inteligente garantiza que pueda disfrutar de una buena visibilidad bajo la luz solar directa y una fluida navegación hasta con las manos mojadas.

Zimouche hundió el teléfono bajo agua con hielo: resistió sin mayores problemas.

“Estoy acostumbrada a patear y mover balones de fútbol, así que pensé que probarlo con un teléfono inteligente sería difícil, pero a los pocos segundos de ver la configuración, estaba muy ansiosa por el desafío”, apuntó la francesa.

“Dejé caer teléfonos antes y nunca habían tenido un final feliz, por lo que es impresionante lo que puede hacer el Nokia XR20”.

Más características del Nokia XR20, resistente a todo… hasta a las patadas de Roberto Carlos

El teléfono posee una batería que puede durar hasta dos días sin recargarse. No obstante, también recibe carga inalámbrica Qi de 15 W y carga rápida de 18 W.

También tiene una cámara dual ZEISS Optics de 48MP, especial para retratos y tomas de paisajes amplios. Otro avance es su audio espacial OZO, con cancelación de ruido del viento. “Asegurará que tus videos sean una verdadera representación del momento en sí, sin que ningún sonido no deseado interrumpa”, señala Nokia en su nota de prensa.

Pero, sin duda, su principal atractivo es su durabilidad. Habla Stephen Taylor, director de Mercadotecnia de HMD Global: “La persona promedio rompe su teléfono inteligente solo 10 semanas después de adquirirlo. El gasto combinado de estuches protectores, reparaciones y garantías puede sumar una suma importante, lo que lleva al reemplazo temprano del dispositivo”.

“Construimos el Nokia XR20 para que sea extremadamente resistente y eliminar este costo para que las personas se sientan bien al mantener su teléfono inteligente por más tiempo”.

Así que si Roberto Carlos no puede con el Nokia XR20, lo más probable es que resista hasta una bomba atómica.

Se espera que el teléfono llegue a algunos países de Latinoamérica próximamente. Viene en dos colores: Ultra Blue y Granite Grey. Pronto se conocerán más detalles técnicos.