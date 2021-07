Nintendo: copia sellada de Mario 64 rompe récord de venta

Super Mario 64 para la consola Nintendo 64 fue uno de los juegos más revolucionarios de su momento, haciendo que pudiéramos experimentar una aventura 3D sin igual, con unos controles realmente impresionantes que nos ayudaban a controlar a Mario como si fuera lo más fácil de la historia.

Sinceramente es uno de esos juegos que todos necesitan jugar, pues incluso su música, compuesta por el mismísimo Koji Kondo es una maravilla para escuchar dentro y fuera del juego mismo.

Y ahora podemos sumar otro logro a este clásico de todos los tiempos y eso es que Super Mario 64 acaba de romper un récord de ventas en línea, todo gracias a una copia sellada de este juego.

El Nintendo 64 se viste de gala

Cuando Super Mario 64 llegó al mercado, realmente no había otro juego igual, a pesar de que poco tiempo después aparecieron muchos títulos 3D de paltaformas, ninguno logró igualar ese increíble sentimiento que todos teníamos con el juego del plomero.

Como todos sabemos, la nostalgia puede puede resultar muy bien remunerada y una copia sellada de Super Mario 64 nos demuestra eso de sobra, al lograr venderse al nada desagradable precio de $1.56 millones de dólares.

Esta transacción se llevó a cabo el 11 de julio de 2021 y dentro de la página web Heritage Auctions. El nombre del producto es Super Mario 64 – Wata 9.8 A++ Sealed, N64 Nintendo 1996 USA y es una copia sellada y casi en perfectas condiciones del juego de plataformas de Nintendo 64.

Esta es la descripción del producto que se puede encontrar en la página de subastas:

“Bueno, nos quedamos sin palabras con esto. ¿Qué podemos decir que haga justicia a esta copia? El significado cultural de este título y su importancia en la historia de los juegos es trascendental, y la condición de esta copia es tan asombrosa que no sabemos qué decir. Si deseas con el corazón obtener la copia mejor calificada del videojuego mejor vendido de Nintendo 64, la primera aventura en 3D de la mascota de Nintendo, Mario, solamente te podemos dar este consejo: no puedes dejar pasar esta oportunidad.”

¿Por qué es tan importante?

La primera vez que Mario tuvo su aventura en 3D fue justamente con Super Mario 64, pero no es solamente eso lo que hace que este juego sea tan importante, sino que es la primera vez que pudimos escuchar a Mario de manera oficial dentro de un videojuego, todo gracias al enorme y legendario talento de Charles Martinet, la voz del plomero favorito de todos desde Super Mario 64.

Este juego no solamente trajo grandes cambios en la manera en que podíamos manejar a Mario y explorar sus mundos, sino que fue el inicio de la personalidad alegre y bonachona que caracteriza a la mascota de Nintendo.

Gracias a este juego también existen grandes títulos como Banjo-Kazooie y su secuela, Banjo-Tooie, además de que abrió el camino para muchas otras aventuras 3D del mismo Mario, con una secuela para la consola Nintendo GameCube y después con uno de los mejores juegos de todos los tiempos: Super Mario Galaxy para Nintendo Wii.

Así que el afortunado comprador de esta pieza única en la vida, se ha llevado a casa uno de los juegos más importantes en la historia de los videojuegos y con el plus de estar casi en perfecto estado. Sin duda es una compra que a muchos nos hubiera gustado poder llevar a cabo, pero no cualquier tiene más de un millón de dólares para desembolsar para una copia del un juego. Sea como sea, no podemos estar más contentos por el nuevo dueño del juego y solo nos queda esperar a ver cuáles otros juegos llegan a alcanzar una cifra similar.