Netflix toma una decisión radical para luchar contra la pandemia y los ‘antivacunas’

Las grandes potencias como los Estados Unidos tienen la garantía de acceso a un variado coctel de vacunas contra el covid-19. Sin embargo, también tienen la particularidad de tener el sector ‘antivacunas’ más amplio del mundo. Entonces, nuevas variantes, como la Delta, se convierten en un nuevo peligro de brote numeroso, aumento de hospitalizaciones y en consecuencia, más muertes. Por lo tanto, los representantes de Netflix han decidido ejecutar un plan para luchar contra este fenómeno.

Según lo reseña el reconocido portal estadounidense, Deadline, Netflix va a exigir a todos los que trabajen con ellos, tener el esquema completo de vacunación. Pero pausa, no se imaginen a los empleados que laboran ofreciendo el servicio de streaming o ayudando con problemas en atención al usuario. La exigencia va focalizada para quienes trabajen en producciones audiovisuales.

Y con esto último, además de referirse a camarógrafos, editores y productores; también suman al talento de actores y actrices. Todo aquel que trabaje en una producción original de Netflix, en el territorio de los Estados Unidos, debe tener el esquema de vacunación completa.

De hecho, la reseña del portal citado habla de que la exigencia principalmente es para los que trabajan en la llamada “Zona A”. De esta manera se le conoce a la línea de actores y actrices, y todos los que tengan contactos con ellos.

Netflix contra los ‘antivacunas’

La decisión radical de los representantes del servicio mundial de streaming, está sujeta a una nueva amenaza de brote global por la variante Delta del coronavirus. En los Estados Unidos hay una cuarta ola de contagios que se genera, según expertos, por las personas vacunadas que abandonan los protocolos de seguridad (uso de tapabocas y distanciamiento social), y las personas que se niegan a vacunarse.

Asimismo, Netflix entiende que hay enfermedades crónicas que no permiten que una persona se vacune contra el virus. Además, hay edades que no requieren de vacunación y por último religiones que no comulgan con este tipo de antídotos. Entonces, en estas inusuales excepciones, la empresa permitirá trabajar a personas que no estén vacunadas.

El portal citado hace eco de una información que ellos mismos publicaron hace semanas, y que se relaciona a la información de Netflix y su exigencia a trabajadores de la empresa. El actor Sean Penn, habaía exigido que todo el personal de Gaslit debe estar vacunado, para que él vuelva al set de grabación de la serie.

Nuevos estudios del covid-19

Los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos revelan que el 99.5% de las muertes por coronavirus en la actualidad son de personas no vacunadas.

La doctora Rochelle Walensky, directora de los CDC, fue la encargada de dar la información. “Las personas que no han sido vacunadas siguen siendo susceptibles, especialmente de la variante transmisible Delta”, resaltó. “Están particularmente en riesgo de enfermedad grave y muerte”.

“Los datos preliminares de varios estados en los últimos meses sugieren que el 99.5% de las muertes por coronavirus en Estados Unidos fueron en personas no vacunadas”, subrayó Walensky.

Estados Unidos es el país con mayor número de muertes debido a la pandemia, con 606 mil en total. En todo el planeta han fallecido 4 millones de personas, de 185 millones de casos de contagio.

Con la variante Delta aumentan las preocupaciones, debido a la transmisibilidad de los casos. No se ha comprobado que sea más letal el virus, pero sí que se transmite con mucha mayor facilidad.

“Este rápido aumento es preocupante”, señaló Walensky.

De acuerdo con los últimos datos, las vacunas anti coronavirus de Pfizer – BioNTech, Moderna y AstraZeneca son eficaces contra la variante Delta, al administrarse en dos dosis. Por lo tanto, no hay excusas para no vacunarse: su protección está más que garantizada.