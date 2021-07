¿Te pican más los mosquitos? Aquí hay 5 razones por las que te sucede

A lo que llamamos mosquitos son en realidad varias especies de insectos alados de la familia de los culícidos.

Además las características genéticas y morfológicas que comparten, casi todos los culícidos tienen en común que las hembras necesitan alimentarse de sangre de otros animales, para lo que tienen un órgano bucal que sirve para picar y succionar sangre.

Sin duda esa es una de las razones por la consideramos que los mosquitos son muy molestos: además de que nos hacen pasar noches terribles con sus incómodos zumbidos.

Aunque eso no es lo peor: algunas especies de mosquito son vectores de enfermedades, es decir que su picadura es portadora de microorganismos patógenos: como el dengue, la malaria o la fiebre amarilla.

Así que sus picaduras no solo son molestas, sino que pueden representar un riesgo a la salud, por lo que en general nos gusta evitarlas.

Pero quizá te has dado cuenta que a veces cuando estás con más personas, los mosquitos solamente te atacan a ti y no a los demás, ¿por qué pasa eso?

Tienes una temperatura corporal agradable para los mosquitos

Diferentes estudios muestran que los mosquitos pueden detectar la temperatura de nuestros cuerpos, pues eso afecta la cantidad de vapor de agua que está cerca de nuestra piel. Y así, a partir de si nuestra temperatura les resulta agradable, picarnos o no.

Como nuestra temperatura corporal no es completamente homogénea, eso no solo podría explicar por qué un mosquito te pica a ti y no a otras personas, sino también por qué elige ciertas partes de tu cuerpo como su objetivo.

Emites más dióxido de carbono al respirar

Todos los seres vivos que tenemos una respiración aerobia emitimos dióxido de carbono al exhalar.

Pero, la cantidad de CO 2 que exhalamos varía dependiendo de nuestra actividad física: por ejemplo, después de hacer ejercicio, emitimos más dióxido de carbono.

Existen estudios que muestran que las diferentes especies de mosquitos, tienen la capacidad de detectar la cantidad de CO 2 que emitimos, lo cual puede hacer que se sientan más atraídos a picar a alguien respecto a otras personas.

Tu olor corporal es más atractivo para los mosquitos

Aunque no lo notes, o intentes negarlo, o lo ocultes con tu desodorante: tu piel tiene un olor particular, igual que todos los seres humanos.

Eso ha hecho que toda la humanidad, como especie, sea uno de los platillos predilectos de los mosquitos: en general les gusta el olor de las personas, de todas.

Por supuesto la actividad física o el clima pueden influir en que sudes más y que tu piel emita más compuestos con aroma y eso puede hacer que en ciertas ocasiones los mosquitos te prefieran a ti, respecto a otros.

Pero, de manera general tu olor corporal está determinado por tus genes, así que también si a tu papá o mamá lo pican más los mosquitos quiere decir que tú también serás su preferido.

Bebiste alcohol

Parece también que algo que hace tu olor corporal más atractivo, al menos para los mosquitos, es que bebas alcohol.

Aunque para ti no sea mucha cantidad, es posible que estos pequeños insectos alados, sean mejores detectando que tomaste una cerveza, que cualquier alcoholímetro de la policía.

Estás embarazada

Esto no le pasa a todas las personas, ni todo el tiempo, pero es algo que forma parte de la sabiduría popular: que las embarazadas son más susceptibles a los piquetes de mosquito.

Y parece que ese conocimiento empírico no está tan lejano a la realidad, pues se han hecho estudios que muestran que es cierto.

Esto podría explicarse porque durante el embarazo la temperatura corporal es más elevada y también se exhala más CO 2 . Por supuesto esperamos que sea por eso y en este caso que no tenga nada que ver con beber alcohol.

Pero no te confíes: si eres humano estarás expuesto a que te piquen los mosquitos, así que siempre que estés en un lugar donde sabes que existe ese riesgo usa repelente: así no solo evitarás la molestia de sus zumbidos y piquetes, sino cualquier otra enfermedad que puedan transmitirte.