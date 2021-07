Minecraft es clasificado como juego para adultos en Corea del Sur

Minecraft es conocido por ser un juego que te deja ser tan creativo como quieras o como tus conocimientos de programación te permitan. Muestra de ello son todas las cosas impresionantes que han creado usando las mecánicas del juego mismo.

Desde construir computadoras funcionales hasta ciudades reales recreadas a la perfección, no hay límite para lo que se puede construir en Minecraft. Es por eso que es un juego que sigue siendo muy popular con jugadores de todas las edades, incluso hay una versión que se puede usar en escuelas para enseñar a los niños distintas materias.

Pero ahora parece que Minecraft ha dejado de ser un juego para toda la familia, al menos en Corea del Sur.

Minecraft para mayores de edad

No, no pienses que Minecraft de pronto se convirtió en un juego con muchísima violencia, sangre o con escenas subidas de tono, pero eso no quiere decir que la clasificación de Corea del Sur sea menos polémica, por así decirlo, pues si es que no ha cambiado su mundo colorido y amigable ¿Qué es entonces lo que pasó?

En Corea del Sur hay una ley que impide que los niños puedan jugar videojuegos desde las 00:00 horas hasta las 6:00 horas. En serio, es como una pesadilla para todos acá, pues es cuando incluso hay más tiempo para poder jugar con tranquilidad, pero es una ley que busca justamente impedir que los niños se conviertan en adictos a los videojuegos, algo que es mucho más común en Corea del Sur que en muchos otros países en el mundo.

Es gracias a esta ley que solamente las personas de 19 años o más, se les permite jugar videojuegos en el horario previamente establecido.

Muchas compañías de juegos, a partir de esto buscaron la manera de desarrollar sistemas que dieran la posibilidad de cumplir con esta ley sin afectar sus juegos, pero Microsoft tuvo que tomar otras medidas.

A pesar de que para poder crear una cuenta de Microsoft necesitas tener 19 años o más, muchas personas iniciaban sesión en Minecraft con una cuenta de Mojang para saltarse esta restricción. Ahora ya no se puede hacer esto, pues Microsoft puso la restricción que solamente aquellas personas con una cuenta de Xbox Live pudieran iniciar sesión en Minecraft, haciendo imposible que aquellas personas menores de 19 años puedan jugar al videojuego, sin importar la hora.

¿Cuál ha sido la respuesta del público?

Desde que la ley en cuestión se comenzó a llevar a cabo, la comunidad gamer ha comenzado a manifestar su desconformidad con esto, iniciando campañas para dejar de lado esta ley, pues ahora son el único lugar en el mundo en el que Minecraft es un juego para mayores de edad y no para todas las edades como debería ser.

Sinceramente hay cosas muy interesantes que se pueden analizar respecto a esto, pues es cierto que la juventud en Corea del Sur sufre de adicción a los videojuegos, pero tal vez esa no es la mejor manera de solucionar el problema, pues también se afecta a la industria de los juegos en general.

Cabe mencionar que no cualquier cosa puede ser considerada como adicción, sino que eso se atribuye a la manera en que una persona consume cualquier cosa. Es decir, si la búsqueda de consumir algo afecta tu vida personal, familiar, laboral y escolar, al grado de que se descuida todo (incluido uno mismo), es cuando se puede considerar una adicción y esto no solamente se da con videojuegos o estupefacientes, sino que también puede ser adicción al trabajo, al deporte, a la comida y a muchísimas cosas más.

Así que la adicción a los videojuegos es realmente un problema que se debe tratar con seriedad.