Metal Magic: el extraño primer disco de Pantera

¿Alguna vez escuchaste “Metal Magic”? El primer disco de Pantera no se parece mucho al rumbo que tuvieron finalmente con exitazos como: “Cowboys from Hell”, “Vulgar Display of Power” o “Far beyond driven”.

Esta banda tuvo un largo recorrido hasta lograr ese groove metal que sería el escudo de batalla a lo largo de los noventa.

“Metal Magic”, es su primer disco publicado el año 1983, este cultivaba un sonido hard rock+ glam muy influenciado por grandes bandas como Kiss y Van Halen.

Este material fue producido por Jerry Abott, cantautor y productor de Música Country, quién además era el padre de Vinnie Paul y Dimebag Darrell. En aquel momento Terry Glaze fue el encargado de las voces.

