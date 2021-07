Lucasfilm contrató a un youtuber que mejoró su deepfake de Mark Hamill en The Mandalorian

Mostrar tu trabajo en YouTube te puede llevar lejos. Así le ocurrió al youtuber Shamook, que mejoró notablemente el deepfake de Mark Hamill en The Mandalorian: lo contrató Lucasfilm.

El final de la temporada 2 de la serie de Disney+ contó con el retorno de Luke Skywalker a las pantallas, esta vez para llevarse a Grogu en la escena final de la segunda temporada. Se reprodujo la imagen joven de Hamill, tocando el corazón de los fanáticos de Star Wars.

Sin embargo, Shamook logró mejorar mucho más la imagen de Hamill, algo que no pasó desapercibido para Lucasfilm y su división de efectos visuales, Industrial Light and Magic.

Hablan el youtuber y Lucasfilm sobre la contratación

El youtuber contó en su página las novedades sobre su trabajo como Artista senior de captura facial.

“Como algunos de ustedes ya sabrán, me uní a ILM / Lucasfilm hace unos meses y no he tenido tiempo de trabajar en ningún nuevo contenido de YouTube”, señaló en los comentarios de un video reciente. “Ahora que me he asentado en mi trabajo, las publicaciones deberían empezar a aumentar de nuevo. Seguirán siendo lentas, pero esperemos que no con meses de diferencia. ¡A disfrutar!”.

El canal de Shamook tiene más de 81 mil suscriptores, y muchos videos de deepfake de películas reconocidas.

En Indiewire, Lucasfilm confirmó la contratación de Shamook.

“[Industrial Light and Magic] siempre está en la búsqueda de artistas talentosos y, de hecho, han contratado al artista Shamook”, afirmó un representante de Lucasfilm en un comunicado.

“En los últimos años, la ILM ha estado invirtiendo tanto en el aprendizaje automático como en la Inteligencia Artificial como un medio para producir un trabajo de efectos visuales convincente, y ha sido excelente ver el impulso en este espacio a medida que avanza la tecnología”.

El deepfake en el cine y la televisión

Gracias a la Inteligencia Artificial se pueden realizar videos de deepfake. Con esto se logra que un personaje haga o diga algo que nunca hizo o dijo.

Aunque es una espada de doble filo, debido al uso inescrupuloso, en el cine y en la televisión es una herramienta extraordinaria.

Las mejoras constantes de las VFX, tecnologías de efectos visuales, ayudan mucho a crear nuevos elementos en las producciones. Las imágenes pueden ser creadas y / o manipuladas una vez que ya se han grabado.

Además de Luke Skywalker / Mark Hamill en The Mandalorian, otros ejemplos del uso de VFX para rejuvenecer a personajes pueden verse en Tony Stark / Robert Downey Jr. en Capitán América: Civil War y Samuel L. Jackson / Nick Fury en Capitana Marvel.

A continuación, el video creado por Shamook con Mark Hamill en The Mandalorian, con los ajustes en la imagen. Lo hizo en 2020: es una obra maestra.