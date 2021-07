Los Simpson: ¿Cuánto cuesta una casa hecha de oro puro?

En Los Simpson hemos visto ya tantas historias que se nos hace raro poder encontrar todavía temas de los cuales hablar, pero esa es la magia misma de la serie, es tan buena y con tantas locuras, que es imposible no hablar de ella.

Justamente el otro día me puse a ver viejos episodios, como normalmente hago, y me encontré con algo que me hizo preguntarme el precio de una casa en especial.

La casa en cuestión está hecha de oro puro y le pertenece al mismísimo creador de Itchy & Scratchy: Chester Lampwick.

Los Simpson y los misterios de la vida

Ocurrió en el episodio El día que murió la violencia de la temporada 7. Bart conoce al verdadero creador de Itchy & Scratchy, un vagabundo de nombre Chester Lampwick quien logra convencer a Bart que él es quien originalmente creó la caricatura favorita de los niños de Springfield.

Lo curioso es que logran ganar una demanda en contra de los estudios de animación y Chester termina ganando una enorme suma de dinero. Una vez siendo multimillonario, Chester logra cumplir el sueño de su vida: comprar una casa hecha de oro puro.

Cuando lo vemos más tarde en la serie, podemos verlo dsifrutando de sus millones afuera de su casa de oro y un auto cohete en su garage.

La respuesta a esta pregunta es bastante complicada, pues poder hacer una casa de oro es básicamente imposible, pues el peso mismo del material acabaría por derrumbar la estructura, a menos que no esté hecha completamente de oro y solo esté “forrada” de láminas de oro. Seguiría siendo muy pesada pero al menos no sería una trampa mortal.

En segunda, es una casa tan cara que sería literalmente imposible comprarla o mandarla a hacer y eso es gracias precio del oro por metro cúbico y al tamaño de una mansión como la que tiene Chester Lampwick.

Más dinero que nadie en el mundo

Cabe mencionar que el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, tiene una fortuna de 177 mil millones de dólares ($177,000,000,000). Es decir, ciento setenta y siete mil millones de dólares.

Pero la fortuna de este personaje de Los Simpson parece superar la de cualquier otro personaje de ficción, pues comprar una casa de oro no es nada barato.

El metro cúbico de oro cuesta alrededor de $1,074,000,000 dólares (mil setenta y cuatro millones de dólares). Y una mansión de un tamaño similar contiene material de construcción que alcanza los 152,400 metros cúbicos.

Si multiplicamos ambas cifras y tomamos en cuenta que el material que se usó fue solamente oro puro, entonces podemos llegar a saber que la mansión de oro puro de Chester Lampwick cuesta alrededor de $163,677,600,000,000 dólares. Es decir, ciento sesenta y tres billones seiscientos setenta y siete mil seiscientos millones de dólares.

La pura casa sobrepasa con creces la fortuna de Jeff Bezos y la cantidad de dinero que tiene Estados Unidos, haciendo que básicamente, sea mucho más cara que Estados Unidos, México y Canadá juntos.

Básicamente, con todo ese dinero, se pudo haber adueñado de todo el continente americano y aún tener dinero de sobra. Lo que nos demuestra que la caricatura de Itchy & Scratchy genera muchísimo más dinero que todo lo que hace Disney hoy en día.

No sabemos cuánto dinero tiene en total Chester Lampwick, pero si pudo comprar un auto cohete y tener una vida cómoda aún después de gastar tanto dinero, entonces podríamos estar ante una cantidad inmensurable de dinero. Espero que les haya dado dinero suficiente a la familia Simpson por haberle ayudado a ganar el caso en contra de la caricatura.