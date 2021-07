Loki confirma segunda temporada para Disney Plus

Loki se convierte en la primera temporada de las series del MCU que se extiende a una segunda temporada en la plataforma de Disney Plus.

Este miércoles 14 de julio de 2021 es uno de los días más esperados por los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Ya que hoy se estrena el final de Loki, tal vez la serie más consistente de todas las producidas en exclusiva para Disney Plus.

Pero con el lanzamiento de este “final” también llegó una noticia relativamente inesperada. Ya que se acaba de anunciar en paralelo la realización de una segunda temporada de esta saga.

Lo que resulta absolutamente inusual, considerando el antecedente plantado por WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier. Pero los fans quieren más y Disney Plus los ha escuchado.

Habrá temporada 2 de Loki

Si han sabido leer bien las señales sabrán perfecto antes de leerlo cómo se dio a conocer la noticia de esta segunda temporada. Implica compartir un spoiler ridículo del episodio “final” estrenado hoy, así que lean bajo su propio riesgo o abandonen la nota.

Como todos recuerdan cada que acaba un episodio de esta serie se observa una secuencia 100000% burocrática. En donde se muestra una serie de expedientes y transiciones de papeleo con carpetas. Fue justo durante esos créditos que se mostró esto a manera de teaser:

Loki se convierte en la primera temporada de las series del MCU que se extiende a una segunda temporada en la plataforma de Disney Plus.

Y así, sin mayor antelación todos descubrimos tras el supuesto desenlace de la serie que en realidad vamos por lo menos a la mitad de esta aventura.

Desde hace rato ya corría el rumor firme de que el equipo de producción de la primera temporada se encontraba ya trabajando en más episodios. Pero es hasta ahora que tenemos la confirmación definitiva.

Se habla de que Michael Waldron regresará como guionista de la segunda temporada, que iniciaría sus grabaciones en el año 2022. Lo que encaja perfecto para que esté disponible luego de supervisar los últimos detalles de la otra cinta que escribió: Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

El final de la primera temporada de Loki lo reseñaremos junto con toda la primera temporada el próximo domingo. Dando tiempo suficiente a la comunidad para ver el episodio.

Podemos adelantar que al inicio sentirán que tendrán un déjà vu de lo que vivimos ya con WandaVision y su desenlace. Pero vale la pena esperar hasta ver todo.