Loki – Episodio 6 y final: todo fue una trampa para el MCM [FW Opinión]

CON SPOILERS INDISPENSABLES: vimos el episodio 6 de Loki y sus revelaciones nos hablan bastante de lo que planea Disney con el MCU.

Llegamos al sexto y ¿final? episodio de Loki. Luego de cruzar una aventura interesante aunque tal vez un poco demasiado alargada por fin llegó el momento de topar con un desenlace y obtener algunas anheladas respuestas.

Pero la serie del dios de las travesuras y el caos por supuesto que le iba a rendir tributo a su propia esencia. Así que tuvimos algunas sorpresas no requeridas en los últimos minutos.

Nuestra intención es reseñar el episodio, comentar en general la serie y analizar las implicaciones que ahora ha detonado con su desenlace. Así que por lo mismo será inevitable mencionar algunos spoilers.

Antes de que abandonen: la reseña sin spoilers

Si no han visto Loki y quieren un comentario generalizado de la producción ajeno a spoilers lean este apartado del texto antes de dejar la nota.

Loki es, casi, con toda certeza, la serie más consistente y entretenida en su totalidad de todas las producidas por Marvel para Disney Plus. Se enfoca en cuidar y desarrollar sus personajes secundarios de manera admirable.

Pero honestamente nunca llega a los grados de espectacularidad visual, complejidad emocional y sobredosis de cultura geek que WandaVision logró. De manera que la serie de La Bruja Escarlata sigue siendo el punto más alto de esta nueva era en streaming del ¿MCU?

Loki por su parte es un esfuerzo notable que queda muy bien posicionado gracias a las brutales actuaciones de su reparto y el carisma de Tom Hiddleston.

En general y si es necesario el referente comparativo obvio. Si disfrutan las historias que rindan fuerte tributo a El Mago de Oz y aman los inicios de la era moderna de Doctor Who encontrarán una experiencia muy grata con esta serie.

Pero ese también es su contrapunto más negativo. Loki, para quienes ya han experimentado este tipo de aventuras cuánticas, se siente como un episodio ordinario de Doctor Who alargado innecesariamente a 6 capítulos.

Aún así es una clase de entretenimiento cuya calidad está muy por encima del promedio.

Ahora vamos a los spoilers…

Loki mata al MCU y nace el MCM

Igual que sucedió con WandaVision hubo toneladas de especulaciones y teorías conspirativas en torno a las implicaciones de cada giro y misterio en Loki.

Y aquí de manera inesperada se terminó confirmando una de las líneas posibles: el arribo de Kang el conquistador antes de su aparición agendada para la tercera película de Ant-Man.

En una extensa, kilométrica y tardada escena explicativa, He Who Remains, interpretado por Jonathan Majors (quien también dará vida a Kang en Ant-Man), termina dando de manera indirecta un curso de inducción a lo que será la siguiente fase del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Con la fractura de La Sagrada Línea del Tiempo y la aparición de una variante, “un conquistador”, que será una amenaza para todos los universos.

En donde tras la muerte de esta variante más “pacifista” se abandonaría ese término del MCU para entonces dar paso a una nueva era: la del Multiverso Cinematográfico de Marvel (MCM).

En la siguiente Fase de las películas y series de Marvel la amenaza de una guerra multiversal parece que será el eje central de todo.

Las filtraciones al respecto vistas con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man 3: No Way Home y la próxima serie de What If…? apuntan a que así será.

Por lo que el final del sexto episodio de Loki representa una intriga aún mayor. Ya que vemos una TVA al parecer controlada por Kang o alguna variante no precisamente amigable.

La serie cierra con la revelación de que habrá una segunda temporada. Aunque no se conoce la fecha ni el punto en la línea narrativa que sucederán estos hechos.

Así que Marvel ha subido las apuestas de manera considerable.