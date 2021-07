Loki: ¿pueden existir ramificaciones del tiempo en nuestro Universo?

Ahora que ya conocemos el final de temporada de Loki, quedan muchas preguntas, que seguramente se resolverán en la siguiente entrega de esta serie, que ya está confirmada por Disney.

Si ya vieron el final, tal vez estén especulando sobre si Loki se encontrará en algún momento con Dr. Strange, o tal vez solo se están preguntando sobre la posibilidad de multiversos y viajes en el tiempo en nuestra propia realidad.

Si no lo han visto, no se preocupen no encontrarán spoilers aquí, aunque sí habrá algunos detalles que tienen que ver con la trama de Loki y otros aspectos del Marvel Cinematic Universe, MCU: así que si no saben mucho al respecto y quieren seguir así, este es el momento para dejar de leer.

Atraco temporal

La más reciente serie de Disney Plus, que tiene como protagonista al dios asgardiano del engaño, no es la primera del MCU que tiene referencias a los viajes temporales y a las ramificaciones de la línea del tiempo.

Si hacemos memoria, parte de la trama de Avengers: Endgame se basa justamente en esos viajes.

Justamente la solución de los Vengadores para revertir los efectos del “chasquido” de Thanos, era reunir las Gemas del Infinito viajando el tiempo.

Aunque eso no evitaría que Thanos las reuniera, pues como dice el profesor Hulk en Endgame: “alterar el pasado, no altera el futuro”.

En esa lección de Hulk sobre lo equivocados que estamos sobre nuestra concepción de viajes en el tiempo, también nos explica cómo cada viaje en el tiempo crea una divergencia en la línea temporal.

Y, después de ver Loki, este es el punto en el que uno se pregunta por qué no todos los Vengadores son buscados por la Time Variance Authority, TVA.

La sagrada línea del tiempo

En Loki, hemos visto que parte de la historia gira en torno a cómo la TVA se encarga de mantener segura la historia del Universo sin alterar el curso de “la sagrada línea del tiempo”.

Aunque quizá la razón por la que la TVA no tiene a los Vengadores en la mira, es porque parte de su plan consistió en regresar las gemas a su correspondiente punto en la historia, para evitar desviaciones temporales.

Aunque por supuesto podríamos encontrar múltiples fallas en ese plan: con personas de diferentes tiempos y universos reuniéndose en líneas temporales que no les correspondían.

Cosas como el Thor “del futuro”, tomando su martillo, del tiempo de Asgard al que viaja para recuperar la gema de la realidad, solo para mostrar que todavía era digno.

O Steve Rogers tomando la decisión de quedarse en el pasado con el amor de su vida y regresar “por el camino largo”. Pero todo eso lo podríamos analizar en otra ocasión.

Loki y los multiversos

En Loki encontramos dos conceptos fascinantes para la ciencia ficción: los viajes en el tiempo y los multiversos. Pero esos conceptos no solamente están en las historias ficticias, sino en la ciencia misma.

Específicamente la mecánica cuántica tiene mucho que decir al respecto de las ramificaciones del tiempo. O más bien del tejido espacial-temporal del Universo.

Las partículas subatómicas tienen un comportamiento muy particular: pueden existir en varios estados posibles a la vez, a lo que se le llama superposición cuántica. Pero si alguien las observa toman un solo estado.

A ese fenómeno podríamos considerarlo una ramificación del Universo, que al final de cuentas es el único que observamos.

Aunque esto suena un poco al concepto de evento Nexus que vimos en Loki, en nuestro Universo eso nada más pasa en el “reino cuántico”: no es algo que se refleje en nuestra realidad macroscópica.

Pero quién sabe, quizá exista algún universo alterno al nuestro, en donde eso sí pasa.