Loki: La doble de acción de Sylvie contó como Tom Hiddleston la ayudó durante una crisis

La serie Loki culminó su primera temporada en Disney+ y sigue dando de qué hablar. Briana Darnell es doble de acción de Sophia Di Martino (Sylvie), contó una anécdota sobre su estado de salud que protagonizó con Tom Hiddleston.

Darnell hizo público un gesto de Hiddleston, por lo que significó para ella: el actor de Loki le ayudó a superar un “intenso ataque de pánico en el set”.

El momento difícil de la doble de acción de Sylvie

Cuenta Darnell: “Hiddleston es un caballero y un ser humano amable (…) sin saberlo, me detuvo en un intenso ataque de pánico en el set el año pasado”.

“Mientras filmé el episodio 4 tuve un dolor por contusión cerebral. No podía mantenerme concentrada y estaba olvidando todo lo que Sophia hace en el ensayo”.

Continúa la doble de acción: “Esto se puso lo suficientemente malo como para que Tom tuviera que intervenir, diciéndome qué hacer y a dónde ir. Estaba muy avergonzada, ya que me enorgullecía de ser buena en mi trabajo, pero no podía recordar la coreografía básica”.

Hiddleston notó lo que sucedía y la tomó por los hombros, ayudando a calmarla.

“A medida que mi ansiedad interna crecía a niveles de pánico, Tom de repente me tomó por los hombros y me dio una mirada suave. Más tarde me di cuenta de que era parte de la escena, por lo que probablemente Tom solo estuviera actuando”.

“Pero me gusta pensar que de, alguna manera, inconscientemente, me consoló en ese momento”.

La ansiedad en tiempos de coronavirus

Como explica la Organización Mundial de la Salud, los trastornos por depresión y por ansiedad son problemas habituales de salud mental que afectan la capacidad de trabajo y la productividad. “Más de 260 millones de personas sufren trastornos de ansiedad”, apunta el organismo.

Entre sus síntomas psíquicos (cognoscitivos, conductuales y afectivos) se manifiestan el nerviosismo, el deseo de huir, la sensación de muerte inminente y la inquietud.

Durante la pandemia del coronavirus las crisis de ansiedad y depresión aumentaron considerablemente.

Según Darnell, “el tacto es mi estilo de comunicación – lenguaje de amor, y durante el COVID el tacto era especialmente raro. Esa simple acción de Tom me llevó de tambalearme en un ataque de pánico llorando a una vergüenza leve que luego podía sacudir, para continuar trabajando”.

“Nunca sabré si Tom lo hizo a propósito o no, pero siempre le estaré agradecido por ello”.

Las estadísticas de Loki

Loki, serie de Disney+ sobre el hermano de Thor y su evolución en un universo alternativo, contó con seis episodios en su primera temporada. Al final de la primera se confirmó que habrá una segunda, se espera que para 2022.

El vínculo de Loki con la Autoridad de Variación Temporal (VTA, por sus siglas en inglés) lo llevó a conocer otras de sus variantes, entre ella, la de Sylvie, interpretada por Sophia Di Martino.

Entre las series de 2021 de Marvel y Disney+, Loki fue la que contó con mayor número de audiencia en su episodio final: 1.9 millones de espectadores en Estados Unidos, de acuerdo con Samba TV. Superó a WandaVision (1.4 millones de espectadores) y The Falcon and the Winter Soldier (1.7 millones de espectadores).

También ganó en el Reino Unido (300 mil), Alemania (96 mil) y Australia (12 mil).

