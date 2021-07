La limpieza no es mala para tu sistema inmune

El sistema inmune sin duda es algo que siempre es importante, pero en el último año hemos pensado y hablado de él más de lo que habíamos hecho antes.

Y es que por supuesto la pandemia por covid-19 nos ha dejado más claro lo importante que es que nuestro sistema inmune pueda actuar frente a los microorganismos patógenos.

Con virus desconocidos, como el SARS-CoV-2, el sistema inmune no tiene mucho que hacer, y por eso necesitamos las vacunas.

También es cierto que la exposición moderada a microbios comunes de nuestro entorno puede ayudar a entrenar a nuestro sistema de defensas. Pero eso no quiere decir que debamos evitar la higiene.

Muy limpio, ¿muy malo?

Existe la creencia popular de que, si nos exponemos a ambientes que no sean impecables, “entrenamos” a nuestro sistema inmune y adquirimos “más defensas”, sobre todo cuando somos niños.

Por esa razón es común escuchar cosas como que los niños actuales se enferman más, porque viven en ambientes más limpios, que no les permiten estar en contacto con microbios que entrenen a sus sistema inmune.

Estas ideas partieron de la observación del aumento de la prevalencia de alergias y enfermedades respiratorias en niños, que se comenzaron en las décadas posteriores al inicio de la Revolución Industrial.

Entonces, más que atribuirlo a la contaminación ambiental, en la década de los 1980 algunos médicos sugirieron que eso se debía a un “exceso de higiene”.

Se consideraba que la limpieza impedía que los niños estuvieran en contacto con microbios para entrenar sus defensas y entonces desarrollaban asma o alergias como la fiebre del heno.

Esto haría parecer que la limpieza es mala para la salud, ¿qué tan cierto es?

Entrenamiento para el sistema inmune

En algo que están de acuerdo los médicos es que la exposición a ciertos microbios del ambiente es importante para desarrollar un sistema inmune saludable.

La frase clave aquí es “ciertos microbios”, no todos: eso quiere decir que hay algunos microorganismos que no queremos tener cerca, porque no ayudarán a nuestro sistema inmune, sino que más bien causarán enfermedades.

Y esto justamente es la conclusión de un estudio publicado recientemente en la revista médica especializada Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Uno de los autores del estudio, el especialista en microbiología médica, Graham Rook explica que:

“la exposición a microorganismos en las primeras etapas de la vida es esencial para la ‘educación’ de los sistemas inmunológico y metabólico”.

En general estos microbios provienen de nuestra cercanía y convivencia con otras personas, así como del ambiente.

La importancia de esa exposición es que estos pasen a formar parte de nuestra microbiota personal: los microbios que viven en nuestra piel, intestinos y vías respiratorias, y que cumplen funciones importantes para la salud.

Limpieza inteligente

Sin embargo, esto no quiere decir que la higiene cotidiana sea incompatible con la posibilidad de tener contacto con microbios benéficos.

El estudio en cuestión se enfoca en que la limpieza para evitar a los microorganismos patógenos, no es incompatible con la microbiota benéfica.

Sigue siendo muy importante lavarnos las manos antes de comer o después de ir al baño, así como limpiar las superficies en las que se preparan alimentos.

Esto es la higiene dirigida: la limpieza que busca evitar nuestro contacto con organismos patógenos, pero que no elimina a todos los microorganismos del entorno.

En contraposición con otras prácticas de limpieza, comunes en la pandemia: rociar la ropa con desinfectantes o “sanitizar” espacios con luz UV.

Al no ser una limpieza específica, no evita realmente las infecciones de patógenos, y corremos el riesgo de eliminar microbios benéficos del entorno.

Y para entrenar a nuestro sistema inmune tampoco debemos olvidar a las vacunas, como menciona el doctor Rook: