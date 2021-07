Review de la Lenovo Tab P11: una gran alternativa por el precio [FW Labs]

Esta semana he estado utilizando como si fuera mía la Tab P11 de Lenovo, una tablet que aspira a entregar una experiencia “de primera clase”, en un precio que no rompa tanto el bolsillo.

Conoce las especificaciones técnicas:

Pantalla: LCD de 11 pulgadas con resolución 2K

Procesador Qualcomm Snapdragon 662

Cuatro parlantes con sistema Dolby Atmos

Cámara Frontal 8 MP

Cámara trasera: 13 MP

Lápiz digital Stylus: 4 mil puntos de presión e inclinación

Batería de 7500 mAh

Extrañamente voy a partir al revés, porque el precio es una de las características principales. En Chile cuesta cerca de 250 mil pesos, y en otros mercados como Estados Unidos aún menos, ya que la misma cifra se traduce en dólares. Con eso en mente, hablemos.

De diseño es muy parecido a los últimos iPad Air, con pocos bordes y muy buena pantalla. Un detalle ganador es que la cámara frontal está pensada para su uso con la tablet en horizontal.

Lo demás está bien construido y se siente firme, aunque poco inspirador. Se nota que está pensada para un perfil más serio y elegante.





De lo anterior es testigo el protector que viene incluido, de tela gris, muy agradable al tacto, con un stand de ángulo completamente customizable, además de un teclado con trackpad, que se conecta por pines magnéticos al costado. Sí, tal como con los iPad.

Además viene con un lápiz de alta calidad que permite trazar y trabajar de buena manera, se carga por USB-C. Todo eso viene incluido en el paquete, una locura.

A todo esto hay que sumarle que la pantalla de resolución 2K rinde muy bien y que sus sistema de cuatro parlantes suena no solo fuerte, sino que bien, definido y con poca distorsión en volúmenes altos.

Hasta aquí pareciera ser perfecta la Lenovo Tab P11, pero no lo es. Sucede que corre Android 10, cuando el mundo ya está en Android 11 y el 12 está a la vuelta de la esquina. Desconozco si se actualizará y qué tan bueno es Lenovo en este aspecto. Puede que para muchos no sea un dato relevante, pero es un detalle que podría importarle a algunos.

Lo otro que es el sistema operativo de Google, al menos en tablets, no corre muy bien. Muchas aplicaciones parecieran no estar bien optimizadas algunos menús se sienten poco pensados y hasta apurados.

Ahora bien, Lenovo trata de remediar lo inconsistente de Android con su propio fork, que si bien permite el uso de las apps en ventanas, como si de Windows se tratase, no alcanza a borrar por completo la experiencia trastabillada del sistema operativo.

Puedes correr juegos 3D exigentes, pero no esperes milagros, es un procesador Snapdragon 662, que a pesar de que corre muy bien las aplicaciones de uso común y con buen manejo de la autonomía de la batería, no se caracteriza por tener muchos caballos de fuerza. Por ejemplo, Genshim Impact siento que nunca alcanza los 30 cuadros por segundo. Es jugable, pero no es lo ideal. Si lo tuyo es Candy Crush, vas a estar bien.

Manteniendo las expectativas donde tienen que estar, creo que la Lenovo Tab P11 es una muy buena opción en este ticket de precio, con una calidad de hardware y accesorios que superan lo esperado. Mientras tanto, el software podría acompañar un poco más la experiencia, pero para la mayoría de las personas será suficiente.