League of Legends: Red Bull Solo Q y su Final nacional en Chile

Desde que comenzó todo el problema de la pandemia, muchas de las cosas que antes podíamos disfrutar cambiaron para siempre. Desde ir al cine hasta los eventos deportivos como los de League of Legends; todo ha cambiado de manera radical, y aunque parece que muy poco a poco las cosas van regresando a la normalidad, hay una gran cantidad de cosas que nunca volverán a ser las mismas.

Pero no todo ha cambiado para mal, pues también gracias a esto surgió un evento muy interesante de League of Legends, el cual es el Red Bull Solo Q, un torneo de este importante juego competitivo pero con la enorme diferencia de que no se lleva a cabo con dos equipos de jugadores profesionales, sino que, justo como lo dice su nombre, este es un torneo de un jugador contra otro. Sin equipos, uno contra uno.

Ahora este torneo ya cuenta con una nueva final nacional en Chile y aquí te contamos todo lo que sabemos.

League of Legends Solo Q

En el mundo de League of Legends podemos ver no solamente a una gran cantidad de personajes interesantes dentro y fuera del juego, sino que hay jugadores con muchísimo talento, algunos de los cuales parece que tienen habilidades casi sobrehumanas.

Y es que jugar LoL requiere de muy buenos reflejos, una gran capacidad de crear estrategias al momento y pensamiento tácticos previo y durante el mismo encuentro. Realmente hay muchas cosas que se deben tomar en cuenta a la hora de entrar de lleno a este juego, y en la final de Red Bull Solo Q justamente podemos ver a dos grandes jugadores que han luchado muy duro para llegar a la final.

La final se llevará a cabo con los jugadores LukasNegro y Matías García.

“La esperada definición, que se realizará este viernes 23 de julio en la previa de la LVP, tendrá como protagonistas a Lukas Vega (más conocido como LukasNegro), proplayer de Universidad Católica Esports y único bicampeón nacional de Solo Q, y a Matías García (Woo Jin Sung), toda una relevación en este campeonato, que logró encumbrarse hasta el partido decisivo. Y antes de conocer al nuevo campeón, la sexta versión chilena de este afamado torneo de Red Bull ya ha marcado varios hitos, y uno de ellos es la gran cantidad de inscritos, que obligó incluso a duplicar los cupos en algunas qualies, debido al gran entusiasmo mostrado por los jugadores chilenos, siendo más de 3.000 los que dieron vida a la versión 2021.”

Así es como nos lo hacen saber de parte de un comunicado de prensa.

Es decir, tenemos una cita para este evento el 23 de julio, fecha en la que se llevará a cabo la gran final de este importante campeonato 1v1.

Dónde y cuándo verlo

Como ya mencionamos, estamos frente a una final inmente, la cual se llevará a cabo el 23 de julio. En cuanto al horario, este dará inicio a las 17:30 horas en el canal de Twitch de la LVP, el cual te dejamos en este enlace.

En caso de que así lo quieras hacer, te dejamos el enlace de la comunidad de Red Bull en Discord en este link.

Sin duda hay mucho que ver aquí, así que no te puedes perder una de las mejores finales que se hayan visto de League of Legends hasta ahora. Afortunadamente ya cuentas con el enlace de la transmisión, la fecha y la hora en la que se llevará a cabo esta.

Además, ahora que ya estamos tan cerca de la final, solo nos queda preguntarnos lo siguiente: ¿Quién se llevará la gloria a casa? Solamente hay una manera de saber la respuesta a ello.