Jeff Bezos va al espacio con Blue Origin: cómo ver la transmisión en vivo ahora

Blue Origin está listo para hacer historia con Jeff Bezos e ir un poco más lejos que Virgin Galactic. Ve aquí la transmisión en vivo.

Lo admitimos, Richard Branson se pudo haber todos los reflectores iniciales con el primer vuelo espacial suborbital tripulado cuando se trepó a una nave de su compañía Virgin Galactic.

Pero la realidad es que Blue Origin, la empresa espacial privada de Jeff Bezos, sí, el mismo de Amazon, tenía planeado hacer un vuelo un poco más complejo e histórico para algunos días después.

Esa fecha por fin ha llegado, y hoy 20 de julio de 2021 Blue Origin tendrá su primer vuelo tripulado para viajar al espacio. Aquí te compartimos los detalles esenciales y te decimos cómo ver el streaming en vivo.

Cómo ver el streaming de Jeff Bezos y Blue Origin

Con la cantidad de información circulando en tiempo real puede ser un poco confuso seguir en vivo la misión de lanzamiento de Blue Origin. Pero la mejor alternativa es sin lugar a dudas sus cuentas oficiales.

A través de su canal de YouTube por ejemplo se ha iniciado ya la transmisión en vivo del briefing antes del lanzamiento:

Esta transmisión se acaba de arrancar a las 6:30 AM (hora de México) / 7:30 AM (hora de Santiago de Chile). Justo 90 minutos antes del lanzamiento de Blue Origin. El cuál está programado para las 8:00AM / 9:00 AM.

Ese estreaming de YouTube enlazará inmediatamente con las cámaras en la plataforma para documentar igual el despegue y evolución de la misión donde todo puede pasar.

Conoce a la tripulación

La tripulación de este vuelo está conformada por Wally Funk, de 82 años, quien se formó como astronauta en la década de 1960 como parte del proyecto semioficial femenino Mercury 13.

Pero la política de la NASA dictaba que solo los hombres podían volar. Así que Jeff Bezos la ha integrado como “invitada de honor”.

El menos experimentado de la tripulación es Oliver Daemen, de Holanda, quien con 18 años de edad se convertirá en el astronauta más joven de la historia.

El otro miembro del equipo es el hermano de Bezos, Mark, con 50 años de edad, inversor, fundador de una agencia de marketing y ex bombero voluntario.

Por supuesto, no menos importante está Jeff Bezos, como miembro final de la tripulación.

Cómo será la misión

La misión tendrá una duración aproximada de 11 minutos desde el despegue hasta el aterrizaje. Iniciará el vuelo desde las instalaciones de Blue Origin en Texas, si el clima lo permite.

A los tres minutos del despegue la nave se elevará por encima de los 99,77 kilómetros de altitud. Algo más arriba que los 85 kilómetros de Virgin Galactic.

La cápsula se quedará allá arriba mientras el cohete de Blue Origin regresará a tierra, al más puro estilo de SpaceX. Al alcanzar los 11 minutos de vuelo la cápsula bajará por fin desplegando su paracaídas.