Científicos encuentran una curiosa similitud entre los intestinos de tiburón y una válvula que Nikola Tesla diseñó hace más de 100 años

La Universidad de Washington publica en su portal un interesante estudio de como consiguieron escanear imágenes en 3D de los intestinos de una de las especies más temidas del mar: el tiburón. Y en la misma reseña tira por el suelo una vieja creencia sobre el depredador marino: su alimentación.

Cualquiera que haya visto algunas de las versiones del clásico del cine, Jaws, diría, en cuestión de minutos lo que come un tiburón: de todo. Existe la quizás errada información de que esta especie, carnívora y depredadora, come cualquier cosa. Y la realidad es que los científicos explican que no hay certezas sobre la alimentación del animal de dientes afilados.

Entonces, con esta intención realizaron este reciente estudio de escaneo de imágenes en 3D de los intestinos. La investigación detalla por primera vez lo que sucede en el sistema digestivo del tiburón sin tener que matar al animal y disecar sus órganos. Esto permite una mirada más detallada sobre como funciona la parte interna del pez. Además, también suma información en lo que come específicamente y como repercute esto en el ecosistema en donde se desarrolla.

Asimismo, durante la investigación, notaron que el intestino del tiburón tiene una curiosa similitud con una válvula que diseñó Nikola Tesla, hace más de años. De esta manera, presta atención a la explicación que realizan los investigadores de la casa de estudios norteamericana.

Las imágenes del tiburón

En el proyecto también colaboraron investigadores de la Universidad Estatal de California. Las imágenes y escaneos 3D se ejecutaron en alta resolución y se practicó en aproximadamente tres docenas de tiburones. En concreto, ayudan a que se entiendan dos puntos en específico: la manera en que comen y digieren sus alimentos.

“Ya es hora de que se utilice alguna tecnología moderna para observar estos intestinos en espiral realmente asombrosos de los tiburones. Desarrollamos un nuevo método para escanear digitalmente estos tejidos y ahora podemos observar los tejidos blandos con tanto detalle sin tener que cortarlos”, dijo Samantha Leigh , profesora asistente en la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills.

El equipo de investigación utilizó un aparato llamado escáner de tomografía computarizada (TC). Los aplicaron en los Friday Harbor Laboratories de la Universidad de Washington para crear las imágenes en 3D de los intestinos de los tiburones.

Para el estudio no usaron tiburones vivos, sino más bien muestras conservadas en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. El dispositivo funciona como cualquier escáner de tomografía computarizada estándar presente en un hospital. Es decir, capta una serie de imágenes de rayos X desde diferentes ángulos y luego los combinaa mediante un procesamiento por computadora para crear imágenes tridimensionales. De esta manera investigadores son capaces de ver las complejidades del intestino de un tiburón sin tener que disecarlo o alterarlo.

La función del intestino

Gracias a los resultados obtenidos de los escaneos, los expertos encontraron que el sistema digestivo de los tiburones en forma de espiral. Por lo tanto esto ralentizan el movimiento de las comidas que consumen y las dirigen hacia abajo a través del intestino. “Su función se asemeja a la válvula unidireccional diseñada por Nikola Tesla hace más de un siglo que permite que el fluido fluya en una dirección, sin reflujo ni asistencia de ninguna parte móvil”, reseñó la Universidad de Washington.

Dicha información hace que los científicos comprendan que un tiburón puede estar semanas sin realizar comidas abundantes. Retienen alimentos en su sistema y poco a poco van consumiendo los nutrientes necesarios para funcionar.