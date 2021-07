Gourmet Gaming: una nueva apuesta de comida y videojuegos

Tal vez no hayas escuchado a hablar de Gourmet Gaming pero es un muy buen momento para hacerlo, pues hoy en día los shows sobre la comida que podemos ver en los videojuegos son cada vez más populares, y aunque de manera inicial parece que estas dos cosas no tienen nada que ver la una con la otra, la verdad es que son conceptos que se relacionan mucho más de lo que podríamos pensar.

Sinceramente suena a que podremos aprender mucho con este show, pero veamos mucho más a fondo lo que podremos ver y lo que nos espera en este show de Twitch.

Muchas veces hemos visto shows que nos muestran comida muy interesante que llega desde los videojuegos a la vida real, pero casi todo lo que se encuentra en el mercado es de creadores de hablar inglesa y casi no se pueden encontrar buenas propuestas en nuestro idioma respecto a esto mismo.

Y es que hay comida que puede provenir desde Castlevania y su pavo escondido en la pared, mutarrachas cocinadas en Fallout y muchas otras cosas menos asquerosas como algunas de las cosas que podemos ver en la serie Cooking Mama.

Hay mucho material del que se puede hablar y Gourmet Gaming apunta a darnos dos puntos de vista complementados por la pasión a los videojuegos y la comida misma.

Como bien dice la imagen que compartimos contigo arriba, este show de cocina gaming se podrá ver todos los sábados por medio del canal de Twitch de Panchasky.

“Este nuevo Gaming Food Show, proyecto que nace de la mano de la tecnología de LEGION, la línea gamer de Lenovo, reconocida entre los amantes de los videojuegos y que será parte del set de cocina especialmente preparado con elementos gamers, para que Max y Pancha hagan interactuar ambos mundos. Llega el momento de revelar la primera creación: Un plato ligado a World of Warcraft, con un fondo Steak a la mode, una piedra de salud de postre y un brebaje de poción de Intelecto espectral.

El segundo episodio tendrá una preparación típica de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y el tercero será ambientado en Minecraft.”