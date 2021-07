Google Maps y Maps Go: ¿cuál es mejor?

Google Maps es la aplicación de GPS más popular del mundo, pero también existe otra app alternativa diseñada por la misma compañía llamada Maps Go.

Maps Go es una versión mucho más ligera la cual fue creada para móviles que no tienen tanta capacidad. La aplicación fue lanzada desde hace 7 años y desde entonces es muy utilizada por aquellos usuarios que no pueda disponer de la versión principal.

Es evidente que Maps y Maps Go son totalmente diferentes, y en esta oportunidad te explicaremos algunos de los detalles más interesantes que lo diferencian uno del otro.

Diferencias entre Google Maps y Maps Go

La primera diferencia es que Maps cuenta con un menú donde es posible acceder a todas las funciones que posee la aplicación.

Maps Go por su parte no cuenta con un menú, ya que esta versión cuenta con las fuciones de GPS. Aquí no es posible navegador como en Maps.

Aunque Maps tiene mayor variedad de funciones, la desventaja de esto es que requiere de un móvil de alta capacidad para que la aplicación tenga un rendimiento óptimo. Con Maps Go solo es posible usar las funciones de GPS, de resto no se puede hacer nada más.

Otra cosa es que la interfaz de Maps Go es mucho más sencilla que Maps. Estamos hablando de una app sencilla para móviles de gama baja. Lo bueno de esto es que ocupa muy poco espacio, lo que permite ahorrar memoria en el celular, a diferencia de Maps, la cual requiere un espacio considerable de almacenamiento.

¿Cuál aplicación es mejor? Evidentemente Maps es mucho más completa, pero al mismo tiempo requiere de un teléfono de alta capacidad para que funcione correctamente.

Pero también hay usuarios que no utilizan todas sus funciones y se ajustan más a Maps Go porque solo cuenta con lo necesario.