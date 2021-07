NASA: Así se ven dos galaxias en foto captada por el Hubble

La NASA compartió una nueva maravillosa imagen del espacio. En la foto, captada por el telescopio Hubble, se pueden ver dos galaxias.

Ellas son la 2MASX J03193743+4137580 y la UGC 2665, y se encuentran a 350 millones de años luz de la Tierra. Forman parte de la constelación de Perseo.

La primera es una galaxia lenticular, llamada así porque está a medio camino entre una elíptica y una espiral, según los esquemas de clasificación morfológica.

Las características de las galaxias en general

¿Qué es una galaxia? Es un conjunto de gases, polvo y miles de millones de estrellas, junto con sus sistemas solares, que se mantiene unida gracias a la fuerza de gravedad.

De acuerdo con la agencia aeroespacial norteamericana, el telescopio Hubble ha contabilizado 10 mil galaxias de todos los tamaños. Y, según algunos científicos, pueden haber cien mil millones de galaxias en todo el Universo.

La Tierra se encuentra en la Vía Láctea: esta galaxia posee un diámetro aproximado de 100 mil años luz, con unas 200 mil o 400 mil millones de estrellas distintas. A pesar de lo gigantesco de su tamaño, el Sol es apenas una de las tantas estrellas, pero la que le da vida a nuestro planeta.

¿Cómo es la constelación de Perseo?

La constelación de Perseo es conocida con ese nombre en honor al semidiós, hijo de Zeus yh de la mortal Dánae. Representa a un guerrero armado con el casco de Hades, el escudo de Atenea y las armas de Hermes.

Su estrella más brillante es Mirfak, una supergigante blanco-amarilla de tipo espectral, con una luminosidad equivalente a cinco mil soles.

Algol es su estrella más conocida, al ser la primera binaria eclipsante descubierta.

Posee tres lluvias de meteoros: la Beta Perseidas, la Épsilon Perseidad de septiembre y las Perseidas. Además tiene siete constelaciones: Andrómeda, Aries, Auriga, Camelopardalis, Cassiopeia, Taurus y Triangulum.

“Dadas las impresionantes credenciales de Perseo”, señala la NASA, “parece apropiado que el cúmulo de galaxias sea uno de los objetos más grandes del universo conocido. Este consiste en miles de galaxias, solo unas pocas de las cuales son visibles en esta imagen”.

Así se tomó la imagen

La imagen se captó con la Wide Field Camera 3, con una potentísima resolución y una sensibilidad a la luz visible e infrarroja cercana.

Recuerda Slash Gear que el Hubble actualmente no está funcionando, debido a una falla de hardware que la NASA no ha podido reparar. No obstante, todavía puede captar imágenes como la compartida este fin de semana.

A continuación, la imagen de las dos galaxias pertenecientes a la constelación de Perseo, compartida por la NASA y captada con el telescopio Hubble: