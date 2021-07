Esto es lo que ocurre cuando bloqueas a alguien en Facebook

Facebook es una de las redes sociales más populares del mundo, dónde millones de usuarios se conecta diariamente para compartir información y comunicarse con otras personas.

Como en cualquier otra red social, Facebook también brinda la opción de bloqueo. Cuando un usuario se siente acosado por otro, la plataforma te ayuda a evitar eso al bloquearlo.

Muchos conocen esta función, ya que todos al menos una vez han bloqueado a una persona, pero o todos saben lo que realmente sucede cuando bloqueas a una persona.

¿Alguna vez has bloqueado a alguien y luego te preguntas qué sucede al hacerlo? Si es así y todavía no has encontrado la respuesta, entonces continúa leyendo para que no te pierdas detalles sobre esto.

Qué ocurre cuando bloqueas a alguien en Facebook

Una vez que hayas bloqueado a alguien lo primero que vas a notar es que no podrás ver ninguna publicación de ese usuario. Por supuesto, la persona bloqueada tampoco podrá ver lo que tú publicas. Ni siquiera le aparecerá tu perfil en la búsqueda de Facebook.

Otra cosa es que en el caso de que compartan acceso a grupos y páginas en Facebook, tampoco podrán ver nada de lo que ambos publiquen, ya que estarán ocultos para el otro.

Además, todos aquellos likes que se compartan en publicaciones uno y otro será eliminados en su totalidad. De la misma manera ocurrirá con las interacciones previas como los comentarios y publicaciones compartidas, los cuales permanecerán ocultos.

En caso de haber sido etiquetado en una foto antes del bloqueo, también desaparecerán los tags en cuestión.

Algo que también ocurre y que resulta interesante es que la persona no podrá enviarte solicitudes de amistad.