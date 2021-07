F1 2021 review para PlayStation 5 [FW Labs]

El juego oficial de la F1 2021 ya se encuentra aquí con nosotros y después de jugarlo un buen rato podemos decir que es un juego que los fanáticos de este importante evento automovilístico.

A pesar de realmente no ser uno de los más grandes seguidores de este espectáculo, logré encontrar grandes detalles que hacen que valga la pena incluso para aquellos que no son siguen este deporte de cerca.

Gameplay

Siendo un simulador de carreras, realmente no hay tanto de que hablar aquí. La conducción es muy realista y cuentas con distintas cámaras para intercambiar por la que te sientas más a gusto.

Como es costumbre en este tipo de juego, podemos encontrar unas líneas guía que nos mostrarán el camino que debemos seguir y la aceleración con la que debemos acercarnos a estas.

Hay tres dificultades en cuanto a manejo se refiere, una en donde todo será automático, una segunda en donde tendrás que hacer los cambios de manera manual para añadir realismo y otra en donde a parte de los cambios manuales, tendrás que tomar en cuenta muchas cosas adicionales que puedan influir con la manera en que manejas en ciertas pistas.

Visuales y audio

Justamente esto es uno de los puntos más fuertes de todo el juego. Primero que nada, cada auto que puedas encontrar, está recreado de una manera tal que es un deleite visual para los conocedores de estos autos, además de que cada uno se maneja de distintos sonidos de motor de acuerdo al que hayas elegido y, por si fuera poco, también se manejan de manera distinta de acuerdo a sus especificaciones.

Eso no es todo, pues en la consola PlayStation 5 se puede sentir una más grande inmersión, pues los gatillos adaptativos funcionan perfectamente como acelerador y freno, los cuales realmente se sienten como los pedales del auto, con siendo más duro frenar cuando vas a velocidades más altas.

A parte de ello, de vez en cuando podrás escucha a través del control una voz que te hará saber la diferencia de tiempo que tienes en comparación con tu rival que está enfrente de ti.

La representación de los pilotos es adecuada, no la mejor de todas, pero realmente se parecen a sus contrapartes reales. Así que si tienes un equipo y un corredor favorito, te podrás sentir a gusto sabiendo que se lograron recrear de manera digna.

Otras cosas a tomar en cuenta

Siendo completamente honesto, no hay manera de recomendar este juego para las personas que no sean realmente fanáticos a morir de los simuladores de carreras que se toman el realismo muy en serio. Pues los controles, para alguien que no disfrute de estos juegos, pueden llegar a ser complicados, incluso cuando solamente se trate de acelerar y frenar. Hay una gran curva de aprendizaje que debes tener en cuenta antes de lanzarte de lleno a las carreras más complicadas, algo que no es un problema si ya eres un veterano en este tipo de juegos, incluso es disfrutable, pero de lo contrario, podrías llegar a encontrar la dificultad un poco frustrante.

Como dije, no es que sea un juego malo ni nada por el estilo, pero sí es un juego hecho para los fanáticos y los fanáticos solamente. Aunque por otro lado, si te interesa conocer las pistas reales en las que corren estos autos, los autos mismos, los equipos y a los conductores, tal vez esta sea una perfecta opción para meterte de lleno a la acción de estas carreras y al mundo que las rodea, pues no hay mejor manera de conocer algo nuevo que entrando de lleno por medio de medios interactivos.