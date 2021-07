Formación lunar sobre exoplaneta sería la primera evidencia del nacimiento de mundos y satélites en sistemas solares

¿Cómo se forman los planetas? y ¿Cómo se forman sus Lunas? Hay varias teorías sobre este complejo tema del comportamiento del universo. Sin embargo, aunque hay marcadas diferencias de los científicos, estos coinciden en que venimos del polvo. En este sentido, los observatorios espaciales, en órbita y superficie, se encargan de detectar estos indicios de formación lunar o formaciones planetarias.

Y precisamente un equipo de astrónomos del Observatorio Europeo Austral (ESO), han encontrado la que sería la primera evidencia de la formación lunar, en un exoplaneta. El mundo, es un gigante gaseoso similar a Júpiter, y se encuentra a unos 370 años luz de distancia.

Debido a la edad que los científicos calculan de estos astros: exoplaneta y estrella, son componentes jóvenes. En el estudio que publican en el portal del ESO hablan que la estrella masiva, identificada como PDS 70, tiene unos 5.4 millones de años. Y si no les parece que eso es una estrella joven, deben saber que nuestro sol tiene aproximadamente 4.603 miles de millones de años.

En consecuencia, al saber la edad de esta estrella masiva fuera de nuestra galaxia, se puede saber más o menos la edad de su exoplaneta. Entonces, así determinan que es un sistema temprano. Además, la formación lunar en su órbita da pie a que se evidencie como se va armando el proceso que nosotros disfrutamos hace millones de años, y que seguiremos gozando por mucho más.

Pero no salgamos del foco, que es la formación lunar en este exoplaneta similar a Júpiter, y que su nombre -PDS 70c- es similar al de su estrella masiva. Algo muy interesante de este estudio, reseñado en el portal del Daily Mail, es la cantidad de escombros que se detectaron alrededor de este exoplaneta.

Explican que hay suficiente para formar tres lunas. Entonces, las cosas comienzan a cobrar sentido cuando encuentran que el planeta es similar a Júpiter. Es conocido que el huésped de nuestro sistema solar cuenta con 79 satélites naturales.

Incluso, no hay que dejar de considerar una característica interesante de los gigantes gaseosos. Y es que las lunas que orbitan a estos planetas, en teoría, tienen más posibilidades de albergar vida que los mismos mundos. Por lo tanto, el reciente hallazgo da evidencias sobre la formación de lunas, sí, pero también de planetas.

La edad es algo que fascina a los científicos. Los exoplanetas que han encontrado anteriormente están en una etapa madura. En consecuencia, esto hace que los astrónomos se pierdan de querer comprender como es el proceso de formación. Así también entenderíamos la manera en la que nacimos..

1/ Astronomers made the first clear detection of a moon-forming disc around an exoplanet, using @ALMAObs , in which ESO is a partner.



🔗https://t.co/LjoIaSoBlR

Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/Benisty et al. pic.twitter.com/4ybtQJ6myt