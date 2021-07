En la vida cotidiana, a medida que vamos transitando una ciudad o conocemos nuevos lugares, vamos viendo como hay nombres de Wi-Fi por doquier. Algunos causan gracia, otros asombro e incluso habrá alguno que hasta te podría ofender. Sin embargo, que un nombre de una red dañe la función de conexión en tu iPhone o iPad es una novedad.

Se conoció de un nombre de una red de Wi-Fi, el mes pasado, que generaba un error en los celulares de Apple que evitaba que se volvieran a conectar de nuevo a cualquier otra. Ese que apareció el mes pasado se solucionaba ajustando un par de características en las configuraciones. No obstante, este bug que apareció recientemente requiere medidas mucho más extremas. Por lo tanto, de entrada te damos dos consejos para que tengas en cuenta. El primero es que desactives de inmediato la búsqueda automática de redes de internet libre. Asimismo, cuando te vayas a conectar si es el caso que aparece alguno de los nombres que te vamos a detallar a continuación, no te conectes.

Los errores están identificados como “%p%s%s%s%s%n” y “% secretclub% power”. La recomendación, de inmediato es no conectarse a nombres de redes de internet con estos nombres. Incluso si la conexión es buena y la red es gratuita no debes hacerlo. Pero si es el caso que ya te conectaste y el error se escurrió en tu sistema operativo, te damos dos posibles soluciones que reseña el portal Independent. Alerta: una es mucho más complicada de la otra.

Recuerden que el problema que estos errores causan es que con tu celular o tablet no te vas poder conectar de nuevo a una red. Ni siquiera a las que ya estabas autorizado con credenciales previas. Entonces, es importante conocer como hacer en estos casos que son, al menos, para hacer sonar las alarmas.

En primer lugar, tal y como lo detalla el sitio web consultado, el primer bug, “%p%s%s%s%s%n”, se soluciona restableciendo todas las conexiones de Wi-Fi en el dispositivo. Es decir, solo habría que reiniciar las conexiones de redes.

Mientras que, en el caso de “% secretclub% power” la cuestión parece más complicada. Explican los expertos que podría no haber solución sencilla para este bug. Sin embargo, lo primero que recomiendan es reiniciar las conexiones de redes para ver si después agarra conexión a un Wi-Fi “normal”.

Pero si el problema persiste entonces es momento de restablecer de fábrica el dispositivo. Dicha explicación la realiza a quien se denomina como el descubridor de este bug que afecta a los dos populares productos de Apple, el ingeniero en sistema e informáticas, Carl Schou.

You can permanently disable any iOS device's WiFI by hosting a public WiFi named %secretclub%power

Resetting network settings is not guaranteed to restore functionality.#infosec #0day