Exingeniero de la NASA fabrica un robot capaz armar un arte de Super Mario Bros con 100.000 piezas de dominó

Internet es una especie de un amplio mar en donde constantemente nos encontramos tesoros personales. Y se dice personal, porque lo que puede ser valioso para uno, quizás no lo es tanto para otro. Como este impresionante hallazgo de un reconocido YouTuber estadounidense y exingeniero de la NASA que se llama Mark Rober. El científico fabricó un robot que fue capaz de armar un arte de Super Mario Bros con 100.000 piezas de dominó.

¿Sorprendente? Pues hay más. La tarea la pudo completar en solo 24 horas, a diferencia de un humano, que aun con asistencia, completaría estar tarea en aproximadamente una semana, o quizás más. Obviamente el logro de este robot (en realidad del ingeniero) se convirtió en Récord Guinness, informó el portal Engadget.

Mark bautizó a este robot como el dominator. Y para lograr su completa confección contó con la colaboración de dos estudiantes de primer año de Stanford; Josh y John Luhle, y un ingeniero de software llamado Alex. Entonces, así inició la aventura de la confección de este impresionante robot.

2 crazy thaangs- 1) the most complicated robot ever built on my channel drops in a week 2) we added a second summer session for my Creative Engineering class and it’s open for enrollment starting TODAY!!



Go to https://t.co/cvmg0HhlK8 to sign up and I’ll see you in class. pic.twitter.com/Do6Xr2N4sK