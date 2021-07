Deepfake: Paul McCartney y Beck estrenan video musical

De un tiempo para acá, hemos visto muchas cosas muy interesantes relativas al Deepfake, algunas en donde se nos muestra a distintos actores en películas en las que nunca participaron y otras en donde podemos ver a grandes figuras del entretenimiento o la política en lugares y situaciones en las que nunca participaron. Da mucho miedo.

Da miedo porque cada vez es mucho más complicado distinguir los videos reales de los hechos por medio del Deepfake y eso es gracias a que la tecnología actual ha ayudado mucho a que haya grandes avances en este tipo de videos.

Hechos con ayuda de inteligencia artificial y bancos de imágenes de la persona a la que se quiere meter dentro de un video falso, el Deepfake no deja de sorprendernos, aunque esta vez, es para bien.

El Deepfake como arte

Algo interesante de esta tecnología es que nos puede ayudar a que revivir, casi literalmente, a artistas que ya perdieron la vida o a poder verlos en los años de su juventud en donde se hicieron famosos.

Ya hemos visto algo así similar dentro de películas como Star Wars: Rogue One o la serie de esta franquicia: The Mandalorian. Y aunque esto se hizo por medio de CGI, hay muchos videos en Youtube en donde se muestra una mejora significativa de los rostros de Leia, Luke y Tarkin por medio del Deepfake. Lo que demuestra que es el futuro del cine, pero no se ha explotado como debería.

Pero no todo es relativo a películas, pues ahora ya se ha podido ver la manera en que esta técnica de incrustación de rostro puede ayudar a crear cosas nunca antes vistas, como un video musical en donde podemos ver a un joven Paul McCarteny bailar y cantar al ritmo de una canción de Beck.

Después de ver esta increíble producción, no podemos dejar de imaginar lo que nos depara el futuro en cuanto a arte se refiere, pues podríamos ver revivir a artistas como Michael Jackson y Freddy Mercury, así como ver a actores de antaño hacer apariciones en películas nuevas.

Creo que estamos solamente ante el inicio de algo increíble y vaya que nos espera un futuro muy loco lleno de celebridades y cameos que previamente hubieran sido completamente imposibles.

¿Cómo se hace el Deepfake?

Para quienes no lo sepan, el Deepfake está muy relacionado al machine learning, pues este se lleva a cabo por medio de inteligencias artificiales, las cuales son alimentadas con incontables imágenes de alguna persona con la finalidad de que aprendan el rostro de esta y la puedan meter casi desde cualquier ángulo al cuerpo de otra persona.

Esto funciona mucho mejor cuando el actor o actriz tienen un rostro similar a la celebridad que se intenta recrear. Por lo que no es tan fácil de hacer si es que no se cuenta con un rostro similar, pues ahí podría comenzar a dar saltos extraños el rostro.

Seguramente en un futuro todo será mucho más sencillo de hacer, aunque dudo mucho que la base de esto cambie, pues se requiere tener mucha información del rostro de la celebridad a recrear.

Mientras tanto hay que tomar en cuenta todo el avance que la inteligencia artificial ha tenido en el arte, escribiendo novelas, escribiendo cortometrajes, creando pinturas y hasta arte moderno, todo a partir de un cerebro artificial que fue diseñado específicamente para la creación de un tipo de arte en específico. Solamente el tiempo nos dirá lo que nos depara todo esto y la verdad, estamos tan emocionados como asustados respecto a esto, pues después será literalmente imposible distinguir de algo hecho por una máquina y algo hecho por un humano.