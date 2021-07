DC Super Hero Girls Teen Power review [FW Labs]

Obviamente no soy el público objetivo de DC Super Hero Girls Teen Power, pero eso no quiere decir que no he logrado disfrutar de muchas de las cosas que así que se presentan, pues dejando de lado que es un juego dedicado a los más pequeños de la casa, detrás de esa fachada se encuentra un título sorpresivamente profundo. Pero no nos adelantemos, vayamos viendo todo por partes.

Gameplay

La manera en que se este juego se desarrolla es realmente muy sencillo, pues nos deja controlar a distintas heroínas de DC en su versión de este universo, en donde todas van a la misma escuela en Metropolis. Cada una de ellas tiene habilidad únicas que las hacen únicas.

Por ejemplo, poder volar con Supergirl le da un sentimiento completamente distinto al juego que si, por ejemplo, nos movemos por la ciudad con Batgirl, pues esta última tiene distintas habilidades de combate.

Básicamente todo se resuelve al vencer a un grupo de enemigos y después a un enemigo mayor, los cuales tienden a ser enemigos enormes. Pero incluso con su tamaño no representan mucho problema para los jugadores más experimentados, pues de nuevo, no es un juego para los hardcore gamers.

Sumado a la heroínas, también podremos ver a algunas de las villanas más famosas de DC unirse a ellas para salvar la ciudad. Es así que podemos encontrar a Harley Quinn, Catwoman y Star Sapphire como aliadas, entre otras más, claro.

A parte de todo aquello, cuentas con un modo de fotografía que te permite poner filtros y después, publicarlo en la red social del juego, en donde también podrás ver publicaciones de otras personas relativas a tus aventuras y batallas en durante la historia.

Muchas cosas que hacer

Siendo que este es un juego de mundo abierto, no solamente podrás encontrar crímenes que debes detener y asaltos que debes frustrar, sino que también podrás encontrar coleccionables por todos lados en la ciudad, lo que ya de por sí hace que valga la pena invertir tiempo en este juego.

Rescatar gatos de los árboles o borrar grafitis son solo algunas cosas que puedes hacer en la ciudad, pero una de las más interesantes es la de poder personalizar los edificios nuevos que se vayan construyendo en el área que Lex Corp está rehabilitando: Hob’s Bay.

Como parte de la historia, podemos encontrar que Hob’s Bay será reconstruida para hacerla una ciudad nueva, mejor y con más seguridad, obviamente esto es lo que comienza una serie de eventos muy interesantes que te pueden mantener al borde de tu asiento. Obviamente las intensiones de Lex Luthor nunca son las mejores, así que ya te imaginas por donde va a ir todo.

Pero ya sea que disfrutes de terminar la historia o decidas simplemente explorar la ciudad y tomar fotos por lados, seguramente encontrarás cosas con las cuales divertirte.

Visuales y audio

Visualmente es un juego realmente muy interesante, pues nos presenta una estética muy similar a los cómics, además de animaciones realmente muy buenas y fluidas. Siendo un juego basado en una franquicia, es sorprendente ver que se esmeraron muchísimo por hacer que DC Super Hero Girls Teen Power se vea y se controle realmente muy bien.

Hay ataques especiales muy vistosos, combinaciones de ataques que terminan espectacularmente y mucha acción que no para.

Sumado a lo anterior, el audio también se siente bien trabajado, con actuaciones de voz muy buenas y música que queda perfecto con las batallas y la acción en general. Como dije antes, es sorpresivo ver el nivel de detalle que decidieron meter en el juego, ya que no es común ver algo así con juegos de superhéroes.

Conclusiones

Sinceramente es una gran sorpresa para Nintendo Switch y vale mucho la pena para todos los fanáticos de estas heroínas de DC Comics. En especial vale la pena para los fanáticos más pequeños de la casa, quienes podrán encontrar un reto más grande que aquellas personas más experimentadas en los juegos.

No te dejes engañar por el exterior brillante, es un juego realmente profundo y con muchas cosas que hacer, por lo que vale la pena la inversión.