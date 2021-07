Plataforma de Amazon Prime Video tendrá en su streaming la nueva película del ‘Rebuild’ de Evangelion

Amazon Primer Video anunció uno de los mejores regalos que podrían recibir los fanáticos del anime. A falta de salas de cine a nivel mundial, debido a la pandemia que generó el coronavirus, el servicio de streaming informó que el 13 de agosto estrena en su plataforma Evangelion: 3.0 + 1.01 Thrice Upon A Time. Esta es la más reciente película de la reconstrucción de la saga de dibujos animados basados en el manga japonés.

La buena noticia es para todos, menos para Netflix, servicio que cuenta con una serie y dos películas: Neon Génesis y los largometrajes animados The End of Evangelion y Death True.

Se dice que se trata de una buena noticia para todos porque desde el servicio de streaming informan que llegará a todos los países en donde funciona la plataforma, exceptuando a Japón. De esta manera, en Chile, México, Colombia, Argentina y el resto de los países de América Latina, Evangelion: 3.0 + 1.01 Thrice Upon A Time estará disponible desde el 13 de agosto.

“27 años, cuatro películas, millones de fans y un legado. No te pierdas el estreno mundial exclusivo del esperado éxito de taquilla del anime japonés”, escribió Prime Video en un posteo de su cuenta de Twitter, al que acompañan con un video promocional. “El final épico llegará a Prime Video el 13 de agosto junto con las primeras 3 películas”, añadieron.

Las tres películas de Evangelion más el estreno

Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone; Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance y Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo son las tres películas que estarán disponibles junto a la cuarta entrega, desde el 13 de agosto. Así, quienes no estén al día con la saga, podrán ponerse al corriente. Según lo reseña Engadget, este cuarto episodio se estrenó en los cines japoneses durante marzo del 2021.

Desde entonces, “ha recaudado más de 86 millones de dólares“. De esta manera se convierte en la película de mayor ingreso económico en lo que va de año, para series animadas. De esta manera, Amazon parece sacarle cierta ventaja a Netflix en la carrera hacia atraer más público fanático del anime.

La apuesta de Netflix con el anime

Desde hace unos meses Netflix apuesta a seguir sumando títulos de anime a su plataforma. Sailor Moon Eternal llegó al servicio desde junio de este año y se aumentó la lista de series japonesas que ya hay en la aplicación. Naruto, One Piece y Demon Slayer son de las más conocidas en la plataforma.

De igual forma, se pueden encontrar decenas de títulos para todos los gustos. Y aunque mucho se ha escuchado de la promesa de Dragon Ball Z, esta lejos de convertirse en una realidad.