Prueban con éxito el primer casco magnético capaz de reducir un tumor cerebral mortal

El cáncer, en cualquier parte del organismo que se manifieste, sigue siendo una de las enfermedades más peligrosas que enfrenta el ser humano. Sin embargo, al igual que cualquier otra afección, si se presenta en el cerebro, las oportunidades de sobrevivir son más complicadas. Un tumor en el órgano pensante es más delicado, debido a que está en una de las zonas menos conocidas por el mundo de la medicina.

Y no de casualidad, la neurología o neurocirugía, son de las ramas más complejas de la medicina en general. Entonces, recientes hazañas, como las que lograron un grupo de científicos del Centro Kenneth R. Peak, en Houston, representan un antes y un después en el área de la neurociencia.

Según lo reseña el portal Engadget, el equipo probó con éxito el primer casco magnético capaz de reducir un tumor cerebral mortal. Se trata, además, del primer método no invasivo para tratar este tipo de condiciones, por demás complejas.

Cuándo dicen método no invasivo, se refieren a que no será necesaria una intervención quirúrgica para eliminar un quiste que apareció en el cerebro. Es decir, gracias al uso de este casco, que emite un campo magnético, el tumor comienza a desaparecer. Asimismo, también resaltan que un futuro, el casco podría mejorar su efectividad y aparte de no invasivo, también sería no tóxico, pues por ahora, el dispositivo se usó manteniendo el consumo de fármacos.

El paciente con el tumor falleció

El estudio específico de este casco magnético no pudo llegar hasta el final con el primer paciente en el que fue testeado. El voluntario para probar este aparato falleció poco tiempo después de que iniciaron las pruebas, pero por un hecho totalmente aislado. Sin embargo, cuando sometieron su cadáver a las autopsias, notaron el efecto positivo que logró el casco magnético sobre su tumor cerebral mortal.

El hombre tenía 53 años y las pruebas reflejaron datos específicos de una reducción del tumor de un 31 por ciento. Entonces, partiendo de esta sorprendente cifra, los científicos hablan del primer tratamiento de un tipo de cáncer llamado glioblastoma, explicó el portal citado.

“Nuestros resultados abren un nuevo mundo de terapia no invasiva y no tóxica (…) con muchas posibilidades emocionantes para el futuro”, dijo David S. Baskin, autor correspondiente y director del Centro Kenneth R. Peak para el cerebro y la hipófisis Tratamiento de tumores en el Departamento de Neurocirugía del Instituto Neurológico Metodista de Houston, publica Engadget.

El funcionamiento del casco

Según lo reseña el mismo sitio, los expertos detallan que el casco funciona con tres imanes giratorios en la circunferencia de su carcaza. Estos están conectados a una especie de controlador electrónico que cuenta con la misma tecnología que se usan en un microprocesador.

Relatan en su estudio que el paciente utilizó el dispositivo durante cinco semanas, en lugares combinados. Una parte del proceso lo cumplió en una clínica y la otra la realizó en casa, con la ayuda de su esposa.

Mientras que primero cumplió una fase de dos horas por día y después aumentaron los periodos a seis horas consecutivas con el casco puesto.