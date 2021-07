“Tuve un pequeño infarto”: Bob Odenkirk se dirige a los fanáticos tras colapsar en el set de Better Call Saul

Hace un par de días las alarmas se encendieron y la preocupación se hizo presente por la salud del actor estadounidense Bob Odenkirk. El interprete de Saul Goodman sufrió un colapso en el mismo set de Better Call Saul, que se encuentra grabando su sexta y última temporada. Fueron 48 horas de incertidumbre e información por parte de sus familiares. Sin embargo, este viernes el mismo Bob escribió un mensaje para los fanáticos, a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Hola. Es Bob”, inicia el también productor y comediante. “Gracias”, añade en una línea separada, queriendo expresar su gratitud por poder estar contando lo que le sucedió y no lamentando algo peor. Después se suelta un poco más y sigue agradeciendo a todas las personas que lo rodearon en su delicado estado de salud.

“A mi familia y amigos que me han rodeado esta semana. Y (a los fanáticos) por la efusión de amor de todos los que expresaron preocupación y cuidado por mí. Es abrumador. Pero siento el amor y significa mucho”, añade en su primer posteo.

En un segundo posteo, para completar su breve hilo de Twitter, Odenkirk explica lo que sucedió y las razones por las cuáles colapsó en el set de grabación de Better Call Saul.

“Tuve un pequeño infarto. Pero voy a estar bien gracias a Rosa Estrada y los médicos que supieron arreglar el bloqueo sin cirugía”, detalla la también estrella de Breaking Bad, en referencia a la rápida acción profesional en el momento que tuvo el accidente cardíaco.

Finalmente, dedica unas breves líneas a los ejecutivos y productores de AMC y Sony durante el corto, pero complejo proceso de recuperación, aunque, todavía pasará un tiempo para que regrese al trabajo.

“El soporte y la ayuda de AMC y SONY durante todo este proceso ha sido del siguiente nivel. Voy a tomarme un latido para recuperarme, pero volveré pronto”, finalizó.

