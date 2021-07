Bitcoin: Los 2 mil millones de dólares del fallecido Mircea Popescu siguen sin dueño

Este viernes se cumple un mes del fallecimiento del empresario Mircea Popescu en una playa de Costa Rica. Su fortuna de 2 mil millones de dólares en Bitcoin permanecen en el limbo: no dejó descendientes y nadie tiene su clave.

Popescu, presumiblemente rumano, de 41 años y con una pareja, falleció el 23 de junio en las cercanías de Playa Hermosa de Garabito, en la provincia de Puntarenas.

Era empresario y bloguero, uno de los primeros impulsores de Bitcoin. Nadó en una playa de fuerte oleaje, recomendada solo para surfistas, y la corriente lo arrastró. “Murió en el acto”, dijeron las autoridades costarricenses.

Mircea Popescu, “El padre de la toxicidad de Bitcoin”

Popescu, de acuerdo con el diario centroamericano La República, fue promotor de MPEx, una de las primeras plataformas de negociación de criptomonedas. Se inició en el negocio del Bitcoin en 2012.

La BBC lo cita como “El padre de la toxicidad de Bitcoin”, debido a sus controvertidas opiniones en la criptomoneda, muchas de ellas escritas en su blog Trilema. “Para que cualquier parte de un gobierno discuta cualquier asunto que tenga que ver con Bitcoin, ese gobierno tendrá que reconocerlo primero”, escribió, de acuerdo con la agencia noticiosa británica.

Otra de sus frases ácidas: “Bitcoin no está aquí para que usted opine al respecto. Bitcoin está aquí para cambiar su vida de manera profunda y dolorosa. Ya sea que esté de acuerdo o no, que dé permiso o no, que lo considere ‘aceptable’ o ‘requerido’ o cualquier otra cosa. Nadie le preguntó”.

¿Qué ocurrirá con su fortuna en criptomonedas? Es posible que se mantenga sin dueño, y que pase a formar parte del Triángulo de las Bermudas que está en el corazón de Bitcoin.

En un universo de fallecidos y claves perdidas, los 2 mil millones de dólares en Bitcoin de Popescu continuarán sin poder ser utilizados.

Alguna vez advirtió que si los bloques de Bitcoin pasaban de 1MB a 2 MB vendería su fortuna en un solo bloque. “Eso tendría un efecto lo suficientemente grande como para mover el precio de Bitcoin”, apuntó Nasdaq.

Su legado

La Vanguardia apunta a Alexander Marder, analista de investigación de Crypto Briefing: “Si el espíritu de Bitcoin es transferir valor a través del tiempo y el espacio, el millonario no lo conseguirá”.

Pete Rizzo escribió en Nasdaq un obituario sobre Popescu. En él decía que cada intervención suya era “una marca agresiva de evangelismo de Bitcoin sin complejos, que hizo que su influencia perdurara a pesar de los casos documentados de sexismo, intolerancia y antisemitismo”.

“Hay quienes creen que Popescu no debería tener ningún reconocimiento de pasada, debido a su uso prolongado y demostrado de mensaje de odio. Sin embargo, para otros, su influencia en la conversación de Bitcoin es, y fue, innegable”.