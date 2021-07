Usuarios preparan gigantesca demanda contra Binance por esta razón

Un grupo de usuarios prepara una enorme demanda contra Binance. ¿La razón? El congelamiento de la página durante la crisis del Bitcoin en mayo, que les generó severas pérdidas en sus ahorros.

Mientras la criptomoneda se derrumbaba, los usuarios intentaban hacer movimientos para salvar dinero. Pero cuando intentaban entrar a la página de Binance, no podían acceder a sus ganancias.

El Wall Street Journal informó acerca de la movida, que hasta ahora acumularía demandantes de la India y Europa. La gran dificultad radica en que no el mercado no está regulado e, incluso, Binance no tiene una sede física.

La ruta de las futuras demandas contra Binance

Anand Singhal es el protagonista de la historia contada por el WSJ. Acumulaba 50 mil dólares en ahorros, hechos a lo largo de los últimos 13 años desde Nueva Delhi, India. Su sueño era hacer una Maestría en Ciencias de la Comunicación en Estados Unidos.

Pero en el momento más duro de la crisis del Bitcoin, el 19 de mayo, Singhal intentó sacar sus criptomonedas para salvar lo más posible. Por una hora no pudo ingresar al portal de Binance.

¿El resultado? Perdió no solo los 50 mil dólares que ya había ahorrado, sino más de 24 mil dólares en ganancias.

Singhal se unió a más de 700 usuarios que trabajan con un abogado en Francia para demandar a Binance, de acuerdo con el WSJ. Mientras, existe otro grupo que lo hará desde Italia. No obstante, las dificultades comienzan a acumularse desde que nació la intención de recuperar sus ingresos.

La empresa está dispuesta a conversar con los demandantes, pero la primera solución que ofrecieron fue la de utilizar por tres meses gratis su plataforma VIP. Evidentemente, esto es inaceptable para el grupo.

“Hay muchas cosas por las que entusiasmarse con respecto a Binance”, escribe Elizabeth Lopatto en The Verge, “pero para mí, personalmente, parece un caso de prueba del mundo real de valores libertarios”.

“La compañía está relativamente poco regulada, al menos, en comparación con la mayoría de los bancos, que es lo que los intercambios están recapitulando principalmente en el sistema de criptomonedas, y resulta que eso significa que Binance básicamente puede afectar a sus usuarios con total impunidad. ¡Parece que la gente lo está pasando mal!”.

Hasta ahora, las operaciones concretas en contra de la plataforma permanecen en movimiento. Así que se esperan noticias en los próximos meses.

La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sigue su curso

No olvidemos que Binance se encuentra bajo investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por su papel en presuntos lavado de dinero y evasión fiscal.

La investigación radica, según adelantó Bloomberg, en saber si la compañía permitió a norteamericanos realizar operaciones ilegales en su plataforma. Específicamente, la compra de derivados vinculados a tokens digitales.

De acuerdo con Bloomberg, los residentes estadounidenses solo pueden comprar estos productos a empresas registradas en la CFTC (Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, por sus siglas en inglés).

Changpeng Zhao fundó Binance en 2017. La página tiene como bandera el estar lejos del alcance gubernamental. Es considerada la plataforma de intercambio con el mayor volumen comercial del planeta.

En su defensa en la investigación del Departamento de Justicia, Binance dice que bloquea a los norteamericanos que realicen transacciones ilegales en su sitio web. La persona que lo haga podría sufrir el congelamiento de sus cuentas.

Sin embargo, las autoridades desconfían totalmente de su forma de trabajo. Estas investigaciones, comenzadas en mayo pasado, continúan.