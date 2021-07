Venderán una nueva versión de las Air Jordan 1 Banned: se esperan para 2022

Cuenta la historia que en 1985 la NBA sancionó a la Nike por producir unas zapatillas que eran contrarias al reglamento de la liga. Las utilizó un novato de los Chicago Bulls llamado Michael Jordan.

Para 2022 habrá una reedición de las Air Jordan 1 Banned, pero con distintos colores a los originales. Se denominarán Rebellionaire, mezcla de Rebeldía y Air, el apodo de Jordan.

En 1984, cuando Jordan utilizó las zapatillas Nike de colores rojo y negro, rompió el reglamento de la NBA que establecía el uso del blanco en un 51%, y el resto de los colores según el uniforme del equipo.

Este reglamento perduró hasta finales de los 90. No obstante, Nike y luego la Jordan Brand aprovecharon la popularidad de las zapatillas baneadas por la NBA, produciendo en masa las Air Jordan 1 Banned, “vetadas” o “sancionadas” en inglés.

El modelo de 2022 no será rojo y negro, sino gris, negro y blanco con un detalle en rojo: una X que evoca la famosa sanción de la NBA. También cuenta con la frase “Ellos no pueden evitar que tú las uses”, en alusión a la liga.

Los cordones y el logo de Air Jordan son negros, mientras que el swoosh lateral es gris, según se ve en las imágenes adelantadas por @zSneakerheadz.

Se prevén para marzo del próximo año por un valor de 170 dólares.

La relación Michael Jordan – Nike, un ganar – ganar con Air como producto

La llegada de Michael Jordan a la NBA significó un soplo de aire fresco que terminó convirtiéndose en un verdadero huracán. Nike vislumbró que el joven surgido de la Universidad de North Carolina podría llegar lejos, y le ofreció un contrato más que atractivo. Una apuesta ganadora.

Y pensar que para Jordan no era prioridad Nike: quería utilizar zapatillas Adidas. Pero la marca de las tres bandas ni se inmutó en ver al guardia de Chicago, así que finalmente Jordan se decantó por el swoosh.

En la actualidad, la marca Jordan gana más de 2.300 millones de dólares al año, dentro de Nike Inc.

Según The Sole Supplier, la historia de las zapatillas es contada por Nike y Jordan, aunque para muchos sea solo una leyenda o no se utilizaran de forma oficial. No obstante, está certificado su uso en la competencia de clavadas de 1985.

El calzado sigue siendo el Santo Grial de los coleccionistas y fanáticos. Nike lo sabe, y por eso sigue lanzando productos relacionados con aquella mítica zapatilla de los años 80.