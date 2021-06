Xbox: el futuro de Gme Pass y xCloud en México

Tuve la oportunidad de platicar con Erick Baca, Director de Xbox para Latinoamérica y nos contó un poco sobre todo lo que viene para Xbox en México y en cuanto a los servicios que se ofrecen aquí.

¿Qué nos puedes platicar sobre lo que vendrá de parte xCloud a México?

Creemos en darle muchas opciones a nuestros consumidores y tener el mejor contenido la mejor comunidad y la mejor nube. Al final de día algo que es muy importante es la parte del contiendo. El domingo presentamos más de 20 juegos y 27 estarán Game Pass.

Ahora en México estamos en una fase de prueba, empezamos a finales del año pasado en donde hemos invitado a mucha gente de la comunidad para que prueben el streaming en dispositivos móviles y estamos viendo temas técnicos. La verdad ha ido muy bien, esperamos tener más noticas por ese lado tanto en Mexico como en Brasil.

Nosotros tenemos una visión muy clara de poder llevar los juegos a todos. Es importante ir dando este contenido y esta es una de las formas.

¿Cuáles son los planes a mediano plazo para los juegos que podríamos ver en Game Pass en un futuro?

Tuvimos el lanzamiento de Game Pass en el año pasado para PC, en donde pudimos ver muy buenos resultados. Este año queremos seguir creciendo. Los fans se han dado cuenta que este servicio tiene un gran valor.

Ademas de los grandes juegos también tiene muchos beneficios, como tener descuentos en videojuegos, ventajas adicionales y pruebas de otros servicios.

Ya se completó toda la historia de Yakuza con la inclusión de Yakuza Like a Dragon, y se agregaron muchos juegos de Bethesda. No vamos a tener que esperar para la llegada de Flight Simulator en consola, Age of Empires, Psychonauts 2 y sobre todo Halo Infinite, cuyo multijugador será free to play. Obviamente no podemos dejar fuera a Forza Horizon 5.

Estamos muy contentos con todo este contenido y todos estos juegos están llegando a la plataforma. Hacia futuro presentamos un par de juegos de parte de Bethesda, como Starfield y Red Fall, un juego de Arkane que ha desarrollado una gran cantidad de juegos.

El jueves tendremos un showcase extendido en donde podremos ver un poco más de contenido de parte de grandes desarrolladores. Mucha gente está muy contenta de poderlo ver. La gente está muy orgullosa de poder ver a nuestro país en Forza Horizon 5.

¿Hay posibilidad de volver algo parecido a la casa de Xbox en el futuro?

Al final del día estamos escuchando que es lo que quieren nuestros fans. Tuvimos una casa en donde había distintas etapas de la vida de la marca en Xbox y tendremos que estar conscientes de las restricciones y tal vez podríamos compartir algo de manera digital o encontrar una manera de que sea en linea.