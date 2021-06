Windows 11: aplicaciones de Android funcionarán con estos dos chips

Ya mucho se sabe sobre el nuevo sistema operativo de Microsoft, el cual se llamará simplemente Windows 11 para no complicarse la vida con nada adicional y, siendo sinceros, hay muchas cosas que nos emocionan de este nuevo SO.

Seguramente has escuchado mucho sobre algunas nuevas funcionalidades que Windows 11 traerá a la mesa, pero tal vez la más interesante de todas es que podrá correr aplicaciones nativas de Android sin ningún problema.

Esto obviamente ha traído algunas preguntas entre quienes están interesantes en esta nueva función para equipos de escritorio, por lo que a continuación te diremos los chips que son compatibles con las apps de Android, al menos los que sabemos hasta ahora.

Windows 11 x Android

De acuerdo a una entrevista con el medio The Verge, Intel asegura que esta función de correr apps de Android funcionará con todas las plataformas x86, lo que no solamente incluye a los chips de Intel, sino que también incluye a los de AMD.

Es decir que se tendrá una amplia gama de posibilidades que podemos encontrar en la décima y onceava generación de procesadores Intel y en una amplia gama de procesadores de AMD.

Gracias a esto también se ha especulado que esto podría funcionar con Arquitectura ARM, pero hasta la fecha en que se escribe esta nota, no se ha confirmado nada sobre esto de parte de Microsoft o alguna otra compañía.

Así que si cuentas con equipos con que tengan estos chips, entonces no tendrás nada de qué preocuparte, pues se podrá usar apps de Android dentro de Windows 11 sin problemas.

“Intel cree que es importante proveer capacidad a través de todas las plataformas x86 y ha diseñado tecnología Intel Bridge que sea compatible con todas las plataformas x86 (incluyendo plataformas AMD).”

Intel Bridge es un “run-time post compiler” que toma aplicaciones que fueron compiladas para plataformas que no son x86 y las traduce a instrucciones x86 que puedan ser usadas en Windows 11. Justamente como las aplicaciones de Android que se podrán usar en este sistema operativo.

¿Qué se puede esperar con esta funcoinalidad?

Bueno, creo que esa es una pregunta que nos va a llevar a responder con un cliché, pues literalmente la imaginación será el límite. Por el solo hecho de que no es propiamente un emulador, sino que se correrá de manera nativa, eso nos dará la oportunidad de poder correr cosas como juegos, apps de entretenimiento y hasta apps de manga o comics.

Esto puede ayudar a que puedas leer también mensajes y libros desde la pantalla de tu ordenador sin la necesidad de tener tu teléfono al lado, y aunque obviamente todo esto suena muy sencillo, obviamente es sólo la punta del Iceberg, pues hay demasiadas posibilidades esperando a que se lleven a cabo.

Recuerda que Windows 11 será una actualización gratuita para todos los usuarios de Windows 10 que cuenten con una copia de este en su ordenador, pero lo mejor de todo es que será, además de gratuita, opcional, al menos por el momento. Ya conocemos a Microsoft.

Así que si no quieres actualizar tu equipo al nuevo sistema operativo, entonces nadie te obligará a hacerlo, por lo que puedes estar tranquilo de que no tendrás que saber usar de nuevo otro SO en tu PC.

Ten en cuenta también que esto se planea lanzar este mismo año y aunque no se ha especificado la fecha de lanzamiento, se cree que podría ser por octubre, por lo que ya casi se encuentra esto a la vuelta de la esquina.

No sé ustedes, per yo veré que juegos de Android puedo transmitir directamente desde mi PC usando OBS Studio.