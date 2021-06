Conflicto a la vista entre Vanessa Bryant y Nike por zapatillas de su hija

Tras romper el vínculo la familia de Kobe Bryant y Nike, se presumía que no aparecerían más zapatillas en conjunto. Luego continuaron publicándose novedades, lo que hizo pensar en un posible retorno. Ahora se vislumbra un conflicto entre Vanessa Bryant y la empresa del swoosh.

Vanessa criticó que una persona tuviese acceso a un modelo Nike que creó en honor a Gigi, su hija, fallecida junto con Kobe en el accidente de helicóptero en 2020. Lo hizo a través de una nota en Instagram.

Con la imagen de unas manos anónimas sosteniendo el modelo, Vanessa describió: “Esta es una zapatilla que creé en honor a mi hoja, Gianna. Se llamaría la Mambacita, con colores blancos y negros siguiendo el modelo de las zapatillas de su papá”.

“Escogí los colores en honor a su uniforme, el número 2 que ella utilizaba, con Kobe y Gigi en dorado en lugar de la firma de Kobe, los detalles con la mariposa, las alas, el halo…”, continuó con su carta.

Las críticas razonables de Vanessa Bryant sobre las zapatillas Nike

Y aquí el punto al que Vanessa quería llegar: “Las zapatillas Mambacita no están aprobadas para la venta. Quería que se vendieran en honor a mi hija con todas las ganancias para nuestra fundación @mambamambacitasports, pero no firmé la extensión del contrato con Nike, y decidí no venderlas”.

Ni siquiera se firmó una aprobación para fabricarlas. De allí la total indignación de la viuda de la leyenda de los Lakers.

Otra de las molestias de Vanessa es que Nike no envió ninguno de estos modelos para ella o sus hijas. “No sé cómo alguien más tiene en sus manos las zapatillas que yo diseñé en honor a mi hija, Gigi, y nosotras no”, recalcó.

Se supone que alguien que trabaja para Nike, y no la compañía en sí, mostró el diseño. Una tercera persona lo fabricó, y por eso existe.

¿Qué ocurrió con el modelo?

De acuerdo con Los Ángeles Times, el portal Bleacher Report Kicks compartió una imagen en Twitter de las zapatillas el miércoles, denominándolas Nike Kobe 6 Protro Mamba Forever. Según la página especializada, el modelo se lanzaría a finales de este año.

Pero la información sobre este calzado deportivo viene desde mayo. Las fotos anteriores las compartió la cuenta @brand1an (desactivada actualmente).

Los Ángeles Times explican que los Kobe 6 Protro Mamba Forever se encuentran disponibles en los sitios web de reventa GOAT y Flight Club, por 1.500 y 1.800 dólares, respectivamente. Alguien se está enriqueciendo, y no es precisamente Nike.

Pero ¿qué ha respondido la empresa de zapatillas? Nada. Al menos en público. Mientras, el problema puede crecer más y más, con alguna demanda por parte de la viuda del astro de los Lakers.

El vínculo entre Kobe y Nike

Kobe Bryant, una de las grandes figuras de la historia de los Lakers, falleció el 26 de enero de 2020 en un accidente de helicóptero en Calabasas, California. Se encontraba junto con su hija, Gigi, y otros pasajeros, además del piloto.

Su vínculo con Nike duraría hasta cinco años luego de su retiro, ocurrido en 2016. Extraoficialmente se habla que no lo firmaría, pero Kobe murió en 2020. Su viuda esperaba un contrato similar al de Michael Jordan y LeBron James, pero no obtuvo lo esperado y se rompieron las negociaciones.

¿Qué ocurrirá con las Mambacitas? ¿Tendrá alguna respuesta adecuada de la empresa? ¿Se agrandará el conflicto?