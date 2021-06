Tony Hawk 1+2 también es un agrado en Nintendo Switch

En su momento, cuando salió Tony Hawk 1+2 en la -ahora- antigua generación de consolas, fue uno de los juegos que más nos gustaron del año. Sucede que un remake perfecto, que ensalza todo lo bueno y arregla todo lo que envejeció mal, entregando dos juegos en uno y solo a 40 dólares es una fórmula muy ganadora.

Los invitamos a leer el review completo aquí. Ahora tuvimos la oportunidad de probar la versión para Nintendo Switch y la verdad es que mis expectativas no eran demasiado altas.

Cuando ya he terminado 4 veces el juego, incluyendo unas pasadas en PS5 a 120 cuadros por segundo, creía que lo que iban a traer a la Switch no iba a rendir bien, pero lo hace.

Se hacen sacrificios en pos de la jugabilidad, lo que es lógico y esperable. Corre a 30 cuadros por segundo casi sin ninguna caída y las gráficas no son tan exquisitas como en las otras consolas, obvio. Diría que es más avanzado que en PS3, casi como un juego temprano de PS4, por dar una referencia gráfica.

Pensé que lo anterior me iba a importar más y no fue el caso, la jugabilidad aquí lo es todo, y a pesar de no ir a 60 cuadros al menos, es estable y responde bien. Cuando un juego está bien hecho es muy difícil arruinarlo.

Tenemos los mismos skaters, los mismos trucos, las mismas etapas, las mismas novedades, pero ahora en una versión más “ligera” visualmente, con el pro de ser portátil. Por mí, feliz.

Ahora bien, es mucho más agradable jugarlo en casa con el Pro Controller, si realmente le pones “bueno” a los combos y líneas largas, el modo handheld puede ser un poco doloroso pasada la media hora. Ahora bien, agradezco tener la oportunidad de jugarlo en todos lados, dado que la re-jugabilidad es tremenda en este título y simplemente no me aburre. Qué puedo decir, soy muy fan.

Cuando vuelvan los viajes, estaré feliz de saber que puedo relajarme con unos minutos del mejor Tony Hawk que ha salido y que ahora tengo la oportunidad de llevar conmigo a todos lados.