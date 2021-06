Paso a paso para usar el filtro de GTA San Andreas en TikTok

Una nueva tendencia se ha popularizado en las últimas semanas en la plataforma de videos TikTok y tiene como protagonistas a los personajes de GTA San Andreas.

Si tienes una cuenta TikTok, seguramente ya habrás visto a muchos usuarios grabar junto a los personajes del famoso videojuego. En el filtro aparece la conocida pandilla Grove Street Families conversar, mientras que otro miembro (Ryder) camina en los alrededores.

El filtro está causando sensación en TikTok y cada vez son más las personas que se han comenzado a unir a esta tendencia viral. Y en caso de que quieras crear tu propio video junto a los famosos personajes, tendrás que seguir una serie de pasos que aquí te explicaremos.

Los videos con este filtro aparecen en todas partes, pero si ya has intentado buscar el efecto y no lo consigues, la razón es muy sencilla: este no está disponible para TikTok, sino para la plataforma Snapchat, así que para poder grabar y usarlo, tendrás que descargar dicha aplicación.

Pasos para usar el famoso filtro de GTA San Andreas en TikTok

Para hacer reír a tus seguidores junto a estos conocidos personajes tendrás que bajarte la app de Snapchat como se mencionó antes. En caso de que ya la tengas instalada, deberás asegurarte de que esté actualizada, porque de lo contrario no encontrarás el efecto.

Luego de que tengas todo listo harás lo siguiente: