The Sims 4 tendrán un festival de música en Simlish

The Sims es una serie legendaria en los videojuegos que nos ha llevado a vivir aventuras que nunca podríamos tener en la vida real, como un trabajo en donde hay posibilidades reales de promoción o tener una casa propia. Creo que lo más realista de todo es cuando la muerte llega por nuestros Sims.

Pero fuera de este mundo de fantasía capitalista, también se encuentra un título que te permite ir de fiesta, convivir con otros Sims y, ahora, ir a un festival de música que no tiene igual en toda la historia de los videojuegos: Sims Sessions.

Este festival será algo extremadamente único, pues no solo habrá música y mucha baile, sino que habrá canciones en el lenguaje de los Sims. Canciones famosas, cabe aclarar.

The Sims con música en su idioma

Para los jugadores veteranos de esta franquicia, ya no es algo extraño escuchar frases como “Sul-sul” o “Bobu naube” y esto es gracias a que se ha creado un idioma completamente único de esta franquicia de videojuegos que surgió al mezclar a varios idiomas de la vida real y llevarlos a este videojuego.

Y a pesar de que el festival musical que se llevará a cabo tendrá música de nuestro mundo siendo interpretada en el lenguaje Simlish, no es la primera vez que esto pasa, pues hay algunas canciones que ya se pueden encontrar de manera oficial en la lengua de este juego, siendo una de las más famosas el tema Hot n’ Cold de Katy Perry, interpretada por ella misma, claro está.

Este nuevo festival busca que los Sims se la pasen de maravilla con música en su idioma, pero no solo eso, pues tendrán también la posibilidad de participar en sesiones de karaoke en Simlish por medio de TikTok.

Este festival tendrá lugar dentro de The Sims 4 y se llevará a cabo entre los días 29 de junio al 7 de julio de este mismo año. Pero no creas que solamente tendrás la posibilidad de escuchar música, sino que también podrás conseguir ropa exclusiva del evento para tus Sims y artículos de colección dentro del juego que no podrás conseguir de otra manera.

¿Cuál será el itinerario?

Este festival Sims Sessions comenzará con una interpretación de Sabotage de parte de Bebe Rexha, quien cantará desde el inicio en Simlish.

Este evento además tiene la gran ventaja de ser completamente gratuito, por lo que se podrá acceder a este desde el juego base y, por si fuera poco, actualmente The Sims 4 se encuentra en descuento en preparación para la celebración. Así que desde ayer 24 de junio hasta el 29 mismo, podrás encontrar este título con descuento en distintas tiendas digitales de videojuegos.

En cuanto al evento de karaoke de TikTok podremos participar cantando Sabotage en Simlish usando el hashtag #SimlishSessions por lo que si quieres ser parte de este evento de manera mucho más directa, solamente tendrás que grabarte cantando dentro de la app y con el hashtag.

Pero eso no es todo, pues como todo buen festival de música, tienes la posibilidad de hacer el famoso WooHoo en una tienda de campaña, por lo que si no te interesa el festival en sí, ya tienes otro motivo para asistir. Para quienes no sepan que es el WooHoo, bueno, es una actividad que involucra a dos Sims en un acto que puede resultar en el nacimiento de un nuevo Sims. Ya saben de qué estamos hablando.

Así que ya lo sabes, hay todo un festival que se avecina y tendrá canciones muy interesantes interpretadas en una de las lenguas falsas más famosas de todos los videojuegos, Y sí, hay muchas lenguas falsas en otras franquicias, pero ninguno como el Simlish.