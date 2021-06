Hacer Tai Chi es igual de efectivo que ejercitarse normalmente para bajar de medida en la cintura

La “propagación de la mediana edad” es una condición que los adultos contemporáneos comienzan a sufrir algunos años antes de cumplir los 40. Se trata de una “afección” que es realmente evitable pero que, con el paso de los años se vuelve más complicado. Se le conoce de esta manera al efecto en el que se aprecia que las personas comienzan a subir de medida en el talle del pantalón. La panza crece un poco y los cuidados alimenticios se tienen que apretar un poco más. Incluso recomiendan que se intensifique ligeramente la jornada de ejercicios. Sin embargo, un reciente estudio encontró grandes beneficios en el Tai Chi.

Cuando se llega a cierta edad es un poco más complicado de bajar de peso. Quien desee bajar la barriga por salud lo va a conseguir eventualmente con mucha constancia. No obstante, es cierto que cuando se llega a una edad los objetivos tardan en llegar más de lo deseado. Lo que no se sabía todo este tiempo era que no había que añadir más tiempo a la máquina elíptica. Tampoco era necesaria tanto ejercicio cardiovascular. Según este estudio, realizar movimientos sutiles y la respiración profunda del Tai Chi, puede ser igual de beneficioso, reseña Daily Mail.

Detalla el mismo portal, para quienes no lo conocen, que el Tai Chi es una forma de ejercicio en el que se utilizan el cuerpo y la mente. Algunos autores lo conceptualizan como meditación en movimiento. Millones de personas lo practican alrededor del mundo, como una herramienta para hacer una actividad física leve y mejorar la salud mental. Estos tampoco sabían que estaban haciendo el equivalente a una intensa serie de abdominales.

Doce semanas de Tai Chi

El portal británico que se cita con anterioridad relata que los investigadores de este estudio forman parte de la Universidad de California, en Los Ángeles. Reunieron a un grupo de voluntarios y les prohibieron hacer ejercicios convencionales. En cambio, tenían que someterse a jornadas de Tai Chi durante unas 12 semanas.

Sorpresa: encontraron que esta práctica milenaria es igual de eficaz que los ejercicios habituales para reducir la circunferencia en la cintura de personas obesas de mediana edad y mayores. Para el estudio se focalizaron en personas que sufren de una condición conocida como obesidad central. Este tipo de personas posan la mayor parte de su peso en la zona media de su cuerpo.

Sesiones de relajación

Todos los participantes se sometieron a tres sesiones de Tai Chi a la semana. Aplicaron el estilo Yang, el más común de todos. Después de las primeras 12 semanas registraron resultados positivos que les permitió a los investigadores comenzar a escribir resultados. Pero siguieron hasta la semana 38 para corroborar datos.