Super Smash Bros Ultimate: Kazuya Mishima de Tekken es el nuevo luchador

Se ha anunciado el nuevo personaje de Super Smash Bros Ultimate, quien llegará para representar a Namco Bandai, siendo el segundo personaje de esta compañía en hacer su aparición como personaje a elegir dentro de este juego, siendo Pac-Man el primero y único de ellos hasta ahora.

Lo mejor es que es este personaje viene representando a una de las franquicias de peleas más famosa y legendaria de todos los tiempos: Tekken.

Así que ahora tendremos con nosotros a Kazuya de Tekken como nuevo peleador.

Super Smash Bros Ultimate x Tekken

Ya se veía venir desde hace mucho tiempo y aunque no es el personaje que todos esperaban, lo cierto es que es una de las adiciones más importantes al plantel de luchadores que ha tenido el juego, pues no solamente es una saga importante dentro de Japón, sino que es igual de amada y conocida en América Latina. Es muy raro que alguien no conozca la saga o no haya jugado Tekken al menos una vez en su vida.

El tráiler de anuncio es básicamente una referencia al final de Kazuya y de Heihachi en distintos juegos, pues siempre terminan arrojándose uno al otro a un volcán activo. Solo que aquí podemos verlo arrojar al mismísimo Ganondorf a un volcán, así como a otros personajes, incluido Kirby, quien sale volando del volcán sin ningún problema.

Te dejamos el avance en video a continuación.

También cabe mencionar que tendremos más información sobre este personaje en una transmisión especial que se llevará a cabo el 28 de junio, así que no tendremos que esperar mucho para saber más detalles de este personaje y la manera en que se controla, aunque estamos seguros que se controlará muy similar a Ryu, Ken y Terry, con la habilidad de cambiar de dirección de inmediato para siempre ver al rival.

En cuanto tengamos más noticias sobre este personaje o sobre el último personaje del Fighter Pass 2, se los haremos saber a la brevedad posible.