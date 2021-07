Con espectacular video de la órbita de la Tierra, SpaceX confirma que se completó la misión de llevar 88 satélites al espacio

Después de un intento fallido el martes 29 de junio, este miércoles se completó la misión. SpaceX ejecutó Transporter-2 con su reutilizable Falcon 9. El impresionante cohete de la compañía de Elon Musk llevó alrededor de 88 satélites hacia la órbita de la Tierra, para varios de sus clientes comerciales. Entre estos hay uno de manufactura mexicana y otros cuatro aparatos fabricados en Argentina.

De igual forma, con la intención de mantenerse avanzando en su proyecto, en esta misión de SpaceX enviaron tres nuevos dispositivos para Starlink. El lanzamiento se hizo desde la base de la NASA en Cabo Cañaveral, Florida.

De esta manera, los presentes y quienes sintonizaron el streaming por Internet, vieron como el Falcon 9 se elevó por los cielos hasta desaparecer de la vista simple. Momentos más tarde la nave espacial reapareció ante las miradas atónitas de los espectadores para realizar un aterrizaje perfecto y sin inconvenientes.

Una de las características más atractivas de la corporación que trabaja codo a codo con la NASA es que tiene cohetes reutilizables. De hecho, según reseñan medios internacionales, el Falcon 9 que voló la tarde de este miércoles completó de manera perfecta su octavo vuelo.

Entonces, a continuación compartimos los mejores momentos de la misión. Se incluye un video que postearon en la cuenta oficial que muestra cuando se confirma que se completó la misión en plena órbita del planeta. Por supuesto, también está el aterrizaje.

Deployment of 3 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/MTRvmoXxyD

Tracking footage of Falcon 9 landing on LZ-1 pic.twitter.com/uCR2ZuDSG7

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1! pic.twitter.com/26M9Ptomg7