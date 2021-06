Robo de identidad: causas comunes y maneras de evitarlo en México

Tuvimos la oportunidad de platicar con Ricardo Alvarado, Director Ejecutivo de riesgo LOCKTON sobre el robo de identidad, un problema mucho más común en México de lo que se podría pensar, pues tenemos cifras muy preocupantes que compartir con ustedes.

Para empezar, cabe destacar que el robo de identidad no es exclusivo de aquellos que hacen transacciones en línea, sino que también aquellas personas que sacan un crédito de manera física pueden llegar a sufrirlo gracias a las malas prácticas de algunos empleados encargados de manejar esa información sensible.

Robo de identidad: un problema grande en México

De acuerdo a lo que nos cuenta Ricardo Alvarado, la CONDUSEF recibe al año de entre un millón de quejas por robo de identidad hasta cinco millones. Una cifra que va aumentado a medida que pasa el tiempo y que se ha agravado gracias a la pandemia, pues las personas han comenzado a realizar más compras en línea.

Gracias a lo anterior es que podemos ver una de las mayores causas de robo de identidad, y eso es gracias que se roban los datos de las personas a través de prácticas como el Phishing, en donde se engaña a los usuarios haciéndoles creer que están siendo contactados por sus bancos o que están haciendo transacciones de dinero en páginas oficiales cuando no lo es.

Uno pensaría que la segunda causa más grande también está ligada al Internet, pero no, la segunda causa es el robo de carteras, pues todo lo que se encuentra en una cartera tiende a ser toda la información necesaria para poder realizar comprar en línea, lo que sería básicamente el nombre completo, dirección, número de tarjeta, fecha de expiración y código de seguridad.

La tercera causa es aquella más preocupante, pues esta tiende a ser la venta de información sensible de personas, esto llega a ocurrir gracias a malos empleados de empresas importantes como bancos, escuelas y lugares en donde puedas sacar un crédito. Es gracias a ello que tenemos un problema, pues el filtro de información es difícil de saber, a menos que la empresa misma se ponga en contacto con nosotros para aclarar cualquier transacción no reconocida.

¿Qué se puede hacer para evitar el robo de identidad?

Primero que nada, es bueno contratar algún seguro por robo de identidad, pues uno nunca sabe cuándo es que esto pueda ocurrir. Además es importante suscribirse al buró de crédito para dar seguimiento a todos los movimientos que se hagan en tu nombre, esto se puede hacer por Internet.

Una manera que pueda ayudarnos a que no se roben nuestros datos es NUNCA conectarse a redes WiFi públicas y realizar transacciones ahí, pues esa información puede ser visto todos quienes entren a la misma red y, por ende, estarías regalando tu información a todos quienes la quieran tomar.

Y una de las cosas de las que nadie habla es el hecho de llevar tu “efirma” (la necesaria para acceder a tu información fiscal en el SAT) en tu celular. Eso nunca debes hacerlo, siempre debes tener tu efirma en un equipo seguro o en alguna memoria que solamente uses para ello, pero nunca llevarlo en el celular, pues es tu identificador personal y en caso de que te hackeen el celular o que te lo roben, tendrán acceso a información sensible tuya. Así que ahora ya lo sabes, no lo lleves contigo ahí.

Eso son todos los consejos que podemos dar sobre el robo de identidad en México y son cosas que siempre hay que tener en cuenta, pues parece que este tipo de delitos continuarán ocurriendo por mucho tiempo y hay que cuidarnos de no ser una víctima más.